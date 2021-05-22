شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان يهاجم اتحاد الكرة: «انا متوصي عليا.. ولو هتوقف لآخر الموسم هقول كده» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن حلمي طولان المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي إنبي هجوما عنيفا على اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد بسبب ما تعرض له طولان خلال الفترة الماضية.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إيقاف حلمي طولان المدير الفني لإنبي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.

وقال طولان في تصريحات تليفزيوينة عقب لقاء فريقه أمام وادي دجلة: «لنا ركلة جزاء وهذا ظلم بيّن وواضح، ولا أخاف حتى لو هتوقف لأخر الموسم هقول كدة.. هناك ركلة جزاء واضحة أنا متوصي عليّ وعلى النادي بتاعي».

وأضاف: «لو كان الهدف من توقيع فريق إنبي انني أرحل.. ساتخذ قراري بالرحيل في فورًا».

وانتهت مباراة إنبي أمام وادي دجلة بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة 21-5-2021 على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع فريق إنبي رصيده إلى النقطة 29 في المركز العاشر، فيما رفع وادي دجلة رصيده إلى النقطة 17في المركز السابع عشر.