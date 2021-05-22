شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى لجماهيره: دعمكم ليس قرارا وإنما نهج وعشق للنهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعب نادي الاتحاد السكندري جماهيره في رسالة نشرتها الصفحة الرسمية للنادي السكندري، عقب الهزيمة من المصري البورسعيدي مساء الخميس ضمن منافسات الدورى الممتاز هذا الموسم.

وكتبت صفحة الاتحاد: "دعمكم ومساندتكم ليس قرارا بل نهج وعشق للنهاية.. الاتحاد السكندرى دائما فى القلب".

وكان مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، أصدر بياناً رسمياً يحتج من خلاله على الأداء التحكيمي، خاصة الحكم إبراهيم نور الدين الذي تولى إدارة مباراة الاتحاد والمصري، التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد الأسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف.

وجاء نص بيان الاتحاد السكندري كالتالي :"تأسف إدارة نادى الاتحاد السكندرى للمستوى غير الجيد لطاقم التحكيم الذى أدار مباراة اليوم لنادى الاتحاد السكندرى أمام النادى المصرى البورسعيدى و التي أدارها الحكم إبراهيم نور الدين، حيث لم يكن موفقاً على الإطلاق وأتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق و أبرزها إلغاء هدف شرعى، حيث شاهد و تأكد جميع من تابع اللقاء عدم تعمد اللاعب إيمانويل أوكوي لمس الكرة بيده إطلاقاً لدرجة تلاصق يد اللاعب بجسده قبل تمريره للكرة التي أسفرت عن هدف للاعب عبد الغنى محمد ، مما حرم نادى الاتحاد السكندرى من هدف التقدم الذى أثر بالسلب على نتيجة اللقاء ، كذلك أحتساب حكم المباراة لركلة جزاء للفريق المنافس مشكوك تماما في صحتها من التحام طبيعى بين اللاعبين يرغب كلاهما في الاستحواذ على الكرة".

ويؤكد مجلس إدارة النادى على بالغ أستيائه من أداء طاقم التحكيم الذى ساهم بقراراته بشكل كبير في خسارة الفريق لمباراة اليوم، رغم سابق مطالبة نادى الاتحاد السكندرى رسمياً من الاتحاد المصرى لكرة القدم عدم إسناد أي مباراة يكون طرفها نادى الاتحاد السكندرى للحكم إبراهيم نور الدين ، حيث دائماً و أبداً تصاحب المباريات التي يُديرها أحداث و قرارات مثيرة للجدل .

كما طالبت إدارة النادى بضرورة تعيين حكام مميزين لإدارة المباريات المتبقية من عمر المسابقة، خاصة و أن مثل هذه الأحداث تؤثر سلباً و تزيد من أحتقان الجماهير لشعورها بالظلم و عدم العدالة تجاه فريقها.