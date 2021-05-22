شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعترض على انتهاء عقوبة الموقوفين بالزمالك ويدرس قانونية قرار الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي أن ما يثار على الساحة الرياضية حاليا بشأن انتهاء مدة إيقاف بعض لاعبي الزمالك مواليد 1999 السابق صدور قرار اتحاد الكرة المصرى بإيقافهم لعدد من المباريات جراء ما حدث منهم فى حق النادى الأهلى بعد أداء مباراتهم مع النادى، ومدى قانونية مشاركتهم فى المباراة الفاصلة المقرر إقامتها يوم ٢٠٢١/٥/٢٦ بين ناديى الأهلى والزمالك.

وأكد المصدر أن النادى الأهلى يتدارس الأمر من خلال المختصين لديه فى ضوء ما تضمنته شروط بطولات الجمهورية للشباب والناشئين موسم ٢٠٢٠/٢٠٢١، والصادرة عن الاتحاد المصرى لكرة القدم والمبلغة لكافة الأندية المشاركة فى تلك البطولات فى بداية الموسم المشار إليه.

وأوضح أن اللوائح تنص على أن اللاعب الموقوف لمباراة أو أكثر فى أى مسابقات والمراحل السنية لبطولات الجمهورية للشباب والناشئين سواء المقيد بها أو المصعد اليها يطبق عليه الإيقاف فى نفس المسابقة الموقوف فيها ولا يحق له اللعب فى أى مسابقة من مسابقات المراحل السنية (بطولات الجمهورية أو دورى القطاعات)، إلا بعد انتهاء إيقافه، فإذا انتهت المسابقة السنية الموقوف فيها اللاعب فإنه يستكمل إيقافه فى المسابقة المصعد إليها.

وتابع المصدر: "مسابقة ١٩٩٩ لم تنته لوجود مباراة فاصلة بين فريقى الأهلى والزمالك محدد لها يوم ٢٠٢١/٥/٢٦ وهو ما يعنى أن إيقاف اللاعبين الموقوفين يبدأ من تلك المباراة، على أن يستكمل بعد انتهائها فى المسابقات المصعدين إليها"، مشيرا إلى أن النادى الأهلى يتدارس الأمر بعناية، وأثر ذلك على ما حدث بالمباريات التى لعبت بالأمس واشتراك لاعب من اللاعبين السابق إيقافهم فيها على سند من انتهاء عدد المباريات الموقوف فيها، وسيعلن النادى عما ستسفر عنه الدراسة القانونية للأمر فور الانتهاء منها.

وأضاف أن النادى الأهلى يؤكد احترامه للوائح وشروط المسابقات والتى ابتدأ الموسم الرياضى على أساسها، ويطالب الجميع أيضا باحترامها وتحمل مسئولياته فى هذا الشأن، وأن النادى لن يتهاون فى الحفاظ على حقوقه فى الإطار القانونى السليم.