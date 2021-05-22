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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 21 / 5 / 2021 فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 21 / 5 / 2021 بالدوري المصرى مباراتان ضمن الجولة الـ23 من عمر المسابقة، حيث واجه سموحة نظيره الإنتاج الحربى على استاد الإسكندرية، والتقى إنبى مع وادى دجلة على استاد بتروسبورت في ختام منافسات الجولة.
التعادل السلبى يحسم مواجهة وادى دجلة وإنبى فى الدورى
حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة إنبى ووادى دجلة في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على استاد بتروسبورت، ضمن لقاءات الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.
وبهذه النتيجة يحتل فريق إنبى المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر 8 مباريات وسجل 23 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفا.
فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.
فيديو .. سموحة يهزم الإنتاج الحربى 4 / 2 ويدخل المربع الذهبى
نجح فريق سموحة بقيادة أحمد سامى من تحقيق الفوز على نظيره الإنتاج الحربى بنتيجة 4 / 2 خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.
وأحرز رباعية سموحة كل من السودانى أطهر الطاهر في الدقيقة 33 بينما أحرز أحمد عبد القادر هدفين بالدقيقة 57 و 70 على التوالي وأختتم التونسى رفيق كابو الرباعية بهدف في الدقيقة 74 بينما جاء هدفي الإنتاج الحربى عن طريق محمد عبد المجيد من علامة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء و فى الدقيقة 90+3 أحرز مصطفي البدري الهدف الثاني للإنتاج.