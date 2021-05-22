نتائج مباريات اليوم الجمعة 21 / 5 / 2021 فى الدوري المصري

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة إنبى ووادى دجلة في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على استاد بتروسبورت، ضمن لقاءات الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وبهذه النتيجة يحتل فريق إنبى المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر 8 مباريات وسجل 23 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفا.

فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.