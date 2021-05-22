7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21 مايو العديد من الأخبار الرياضية منها، جهاد جريشة يعلن عبر الخليج 365 اعتزاله التحكيم نهاية الموسم ، والأهلي يخوض مرانه الأخير استعدادا لصن داونز غدا ..ورمضان صبحي يكشف حقيقة تغيير صورته علي الفيس بوك بقميص الأهلي ،

جهاد جريشة يعلن عبر الخليج 365 اعتزاله التحكيم نهاية الموسم

أكد الحكم الدولى جهاد جريشة اعتزاله التحكيم الدولى والمحلي بنهاية الموسم الجاري بعد مسيرة حافلة في الملاعب استمرت طيلة 25 عاما، أدار فيها العديد من المواجهات على المستوى الدولى والقاري والمحلي.

رمضان صبحي يكشف حقيقة تغيير صورته علي الفيس بوك بقميص الأهلي

كشف وكيل اللاعب رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي بأن اللاعب ليس له أي علاقة بصفحة الفيس بوك والتي تم تغيير صورته بقميص النادي الأهلي ، مؤكدًا بأن الصفحة كانت موثقة بالفعل له من قبل ميديا النادي الأهلي في 2016 وقت أن كان رمضان لاعبا بالفريق ولكن خلال الفترة الماضية لم يكن له علاقة نهائيًا بالصفحة خاصة بعدما تم تغيير صورة البروفايل بقميص النادي الأهلي.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي عصر اليوم الجمعة بمشاركة جميع اللاعبين على استاد لوكاس موريبي، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر إقامتها في الثالثة عصر غدٍ السبت، ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

مفاجأة.. لائحة اتحاد الكرة تهدد عودة إمام عاشور للزمالك أمام الإسماعيلى

مازال موعد عودة إمام عاشور لاعب الزمالك للمشاركة مع فريقه فى الدورى العام محل خلاف، حيث لم يتحدد بشكل نهائى حتى الأن موعد انتهاء إيقاف اللاعب بعد عقوبة تجميده 12 مباراة من قبل لجنة الإنضباط وتأييد القرار من جانب لجنة التظلمات.

"جنش" رأس حربة فى تقسيمة الزمالك استعدادًا للمصرى

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة في بداية مران اليوم الجمعة، حيث رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون منح اللاعبين راحة بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.

فوز زد والنصر وسقوط الترسانة وتعادل القناة أبرز نتائج الجولة الـ23 للقسم الثانى

أسفرت مباريات الجولة الـ23 للمجموعة الثانية التى تضم أندية القاهرة والقناة عن العديد من المفاجآت القوية خاصة فى المقدمة حيث تعادل القناة وبورتو السويس سلبيا ليستمر الثانى فى صدارة المجموعة برصيد 37 نقطة، بينما ارتفع رصيد الأول إلى 35 نقطة فى المركز الثالث .