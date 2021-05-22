شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى بعد مباراتي اليوم الجمعة 21 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الثنائي أحمد ياسر ريان، مهاجم فريق سيراميكا، وأشرف بن شرقى لاعب الزمالك، يغردان على صدارة هدافى بطولة الدوري المصرى الممتاز، برصيد 11 هدفا لكل منهما عقب إقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث التقى سموحة نظيره الإنتاج الحربي، وواجه دجلة فريق إنبى.

ونجح فريق سموحة بقيادة أحمد سامى من تحقيق الفوز على نظيره الإنتاج الحربى بنتيجة 4 / 2 خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، ليحتل سموحة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة والدخول فى المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 14 لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفا.

وفي القاء الثاني حسمتنتيجة التعادل السلبي مباراة إنبي ووادي دجلة، في اللقاء الذي أقيم على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 23 للدوري الممتازن ليصل إنبي للمركز العاشر برصيد 29 نقطة، فيما ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

أحمد ياسر ريان سيراميكا 11

أشرف بن شرقي الزمالك 11

عمرو جمال طلائع الجيش 10

عمر كمال المصري البورسعيدي 10

أحمد سمير طلائع الجيش 10

حسام حسن سموحة 9

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 9

محمد شريف الأهلي 9

شيمليس بيكيلى مصر المقاصة 8

رمضان صبحي بيراميدز 7

رزاق سيسي الاتحاد السكندري 7

باسم مرسي مصر المقاصة 7

رامي صبري إنبي 7

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 7