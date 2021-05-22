شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس رحلة بيراميدز فى أدغال نيجيريا استعدادا لمواجهة أنيمبا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وتعرضت بعثة بيراميدز لمعاناة كبيرة خلال رحلة الانتقال إلى آبا التي تشهد المباراة، بعدما اضطرت الطائرة الخاصة للنزول بمطار بورت هاركوت لعدم وجود مطار دولي في آبا، واستغرقت الرحلة حتى فندق الإقامة قرابة 6 ساعات كاملة.
ورغم التأمين الضخم للبعثة إلا أنها عانت بشدة في الزحام والطرق السيئة المغلقة تماما ونجحت بعد معاناة شديدة في الوصول إلى الفندق، وسط ظلام دامس في الطريق المؤدي للمدينة وإغلاق العديد من الطرق المؤدية للفندق داخل مدينة آبا.
وكانت بعثة بيراميدز وصلت على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد للاعبين وجميع أفراد الفريق، قبل الانتقال مباشرة من بورت هاركوت نحو مدينة أبا التي تقام فيها المباراة.
وخاض فريق بيراميدز أول تدريباته في مدينة آبا النيجيرية مساء اليوم، استعدادا لمواجهة أنيمبا في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث ويحل بيراميدز ضيفا على أنيمبا النيجيري في الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد أنيمبا الدولي بمدينة أبا في إطار إياب ربع النهائي، بعد الفوز في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.
وجاء المران قويا للغاية اشتمل على وحدات بدنية وفنية وفقرات خاصة بالمدافعين والمهاجمين، وتقسيمة بعرض الملعب شهدت تألق جميع اللاعبين وسط روح معنوية عالية ورغبة في تكرار الفوز على أنيمبا مجددا.