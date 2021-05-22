شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الجمعة 21 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 21 / 5 / 2021 بالدوري المصرى مباراتان ضمن الجولة الـ23 من عمر المسابقة، حيث واجه سموحة نظيره الإنتاج الحربى على استاد الإسكندرية، والتقى إنبى مع وادى دجلة على استاد بتروسبورت في ختام منافسات الجولة.

التعادل السلبى يحسم مواجهة وادى دجلة وإنبى فى الدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة إنبى ووادى دجلة في اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن لقاءات الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

فيديو .. سموحة يهزم الإنتاج الحربى 4 / 2 ويدخل المربع الذهبى

نجح فريق سموحة بقيادة أحمد سامى من تحقيق الفوز على نظيره الإنتاج الحربى بنتيجة 4 / 2 خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

الهدف الاول لفريق سموحة الهدف الثانى لفريق سموحة الهدف الثالث لفريق سموحة الهدف الرابع لفريق سموحة الهدف الاول لفريق الانتاج الهدف الثانى لفريق الانتاج