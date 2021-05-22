شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصري بعد مباراتي اليوم الجمعة 21 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الزمالك يغرد منفردا على صدارة الدورى المصري، بعدما أقيمت اليوم الجمعة مباراتان ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث التقى سموحة نظيره الإنتاج الحربي، وواجه دجلة فريق إنبى.

في المباراة الأولى، نجح فريق سموحة بقيادة أحمد سامى من تحقيق الفوز على نظيره الإنتاج الحربى بنتيجة 4 / 2 خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، ليحتل سموحة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة والدخول فى المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 14 لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفا.

وفي القاء الثاني حسمتنتيجة التعادل السلبي مباراة إنبي ووادي دجلة، في اللقاء الذي أقيم على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 23 للدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، وصل إنبي للمركز العاشر برصيد 29 نقطة، فيما ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).