شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من موسيماني لطاهر والشحات قبل موقعة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جناحي الفريق الأحمر طاهر محمد طاهر وحسين الشحات المتوقع مشاركتهما أساسيين في مباراة فريقهما ضد صن داونز غدا السبت في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بتعليمات خاصة من أجل تنفيذها في مباراة الغد، وطالبهما بدور مزدوج في المباراة.

وطالب موسيماني الثنائي طاهر والشحات بضرورة أداء الدور الدفاعي مع الظهيرين محمد هاني وأيمن أشرف، لاسيما مع الهجوم الضاغط المتوقع من لاعبي صن داونز باعتبار أن المباراة تقام على ملعبه ويحتاج لإحراز ثلاثة أهداف في شباك الأهلي لضمان الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما حث موسيماني طاهر والشحات على ضرورة الارتداد السريع وفتح الملعب بعرضه عندما تكون الكرة في استحواذ لاعبي الأهلي، من أجل تنفيذ الكرات المرتدة بشكل سريع ومعاونة الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة في خط الهجوم، واستغلال المساحات التي سيخلفها الاندفاع الهجومي المتوقع للاعبي صن داونز.

وأيضا طلب موسيماني من الجناحين ضرورة العودة إلى وسط ملعبهم من أجل تخفيف الضغط المتوقع من لاعبي صن داونز من بداية المباراة لمحاولة تحقيق الريمانتودا والتمسك بحلم الصعود لنصف النهائي الأفريقي، ولتبادل الأدوار مع هاني وأيمن في خط الدفاع وتضييق المساحات على لاعبي صن داونز.