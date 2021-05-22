شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يفاضل بين أجايي والشحات للمشاركة أساسيا أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بين الثنائي حسين الشحات والنيجيري جونيور أجايي للمشاركة أساسيا في مركز الجناح في مباراة الفريق الأحمر ضد صن داونز الجنوب إفريقي غدا السبت في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل التحفظ على أداء الشحات في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه.

ويفكر الجهاز الفني للأهلي في إعادة حسين الشحات للدكة من أجل استعادة تركيزه، وهو ما تسبب في تراجع مستواه وابتعاده عن التألق مع الأهلي في الآونة الأخيرة، وعدم استغلال الفرص التي يحصل عليها، وكان آخرها أدائه غير المقنع في مباراة الذهاب ضد صن داونز وعدم تنفيذ التعليمات المطلوبة منه خلال اللقاء.

ويخطط الجهاز الفني لمنح الفرصة لجونيور أجايي للمشاركة الأساسية حال التأكد من جاهزيته البدنية للمشاركة من بداية اللقاء، لقناعة الجهاز الفني بقدرات النسر النيجيري، وإيمانهم أن اللاعب لو أدى بنسبة 60% من أدائه سيكون أفضل من الدفع بحسين الشحات.

هناك تاريخ طويل من المواجهات بين الأهلي وصن داونز، فقد سبق لهما مقابلة بعضهما البعض في 4 مناسبات جميعها في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال إفريقيا، وقد أقصى المارد الأحمر الفريق الجنوب إفريقي 3 مراتٍ وخرج على يديه مرةً واحدة.