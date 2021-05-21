الامارات | «أبيض الصالات» يخسر أمام المغرب في كأس العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الصالات» يخسر أمام المغرب في كأس العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات أمام نظيره المغربي 1-5، ضمن منافسات المجموعة الثانية من النسخة الخامسة لكأس العرب التي تستضيفها مصر.

وسجل هدف المنتخب الوحيد عبدالله الفلاسي، وعلى الرغم من النتيجة الكبيرة فإن الأبيض قدم مستوى فنياً جيداً قياساً بإمكانات المنتخب المغربي. وتضم المجموعة الثانية منتخبات السعودية والإمارات والمغرب وجزر القمر.

وسيخوض المنتخب المواجهة الثانية أمام الأخضر السعودي في 23 مايو الجاري.

وكانت البطولة قد انطلقت، أول من أمس، بإقامة مباراتين ضمن المجموعة الأولى أسفرت نتائجهما عن فوز مصر على موريتانيا (8-1)، والبحرين على الكويت (3-2). وتعد مشاركة «أبيض الصالات» الأولى له في كأس العرب، وكان قد نظم معسكراً تدريبياً قبل البطولة خاض خلاله مباراتين وديتين، فاز في الأولى على العراق (2-1)، وخسر الثانية أمام تايلاند بهدف نظيف.

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