شكرا لقرائتكم خبر عن رباعية سموحة في الإنتاج تزيح بيراميدز من المربع الذهبي بالدوري المصري .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فوزًا كبيرًا على حساب نظيره الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة 21-5-2021 على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم سموحة عن طريق ظهيره السوداني أطهر الطاهر من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0.

وفي الشوط الثاني سجل أحمد عبدالقادر لاعب سموحة المعار من الأهلي هدفين في الدقيقتين 58 و70، قبل أن يعزز التونسي رفيق كابو من تقدم فريقه بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 74.

وقبل نهاية المباراة سجل محمد عبدالمجيد الهدف الأول لفريق الإنتاج الحربي في الدقيقة 90+1 من ركلة جزاء، واختتم أهداف اللقاء مصطفى البدري في الدقيقة 90+4 بتسجيل الهدف الثاني لفريقه لينتهي اللقاء بفوز سموحة 4-2.

بهذا الفوز رفع سموحة رصيده إلى النقطة 35 من 23 مباراة وقفز إلى المركز الرابع قبل بيراميدز الخامس «34 نقطة من 21 مباراة»، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 13 في المركز الثامن عشر «الأخير» من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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