شكرا لقرائتكم خبر عن فوز المغرب والسعودية في الجولة الأولى لكأس العرب لكرة قدم الصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت اليوم الجمعة، مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات، المقامة في القاهرة، وتستمر حتى 30 مايو الحالي.

في المباراة الأولى حقق منتخب المغرب فوزا بنتيجة 5-1 على نظيره الإماراتي، وسجل له كل من سفيان بريط وأشرف سعود وعبداللطيف فاتي وسعد كنيه وإدريس رايس، بينما جاء هدف الإمارات عن طريق عبدالله الفلاسي.

وفي المباراة الثانية، حقق منتخب السعودية فوزا بنتيجة 4-1 على جزر القمر، وسجل أهدافه كل من عمر الدبل وصالح القرني ومعاذ العسيري ونواف عروان، بينما جاء هدف جزر القمر عن طريق أحمد صوادردين.

بتلك النتائج، يعتلي منتخب المغرب صدارة المجموعة بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن نظيره السعودي الثاني، ثم جزر القمر والإمارات في المركزين الثالث والرابع تواليا.