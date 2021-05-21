رسميًا.. جهاد جريشة يعلن إعتزال التحكيم نهاية الموسم



الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الحكم الدولي جهاد جريشة اعتزاله التحكيم الدولي والمحلي بنهاية الموسم الجاري بعد مسيرة حافلة في الملاعب استمرت طيلة 25 عاما، أدار فيها العديد من المواجهات على المستوي الدولي والقاري والمحلي.

وقال جريشة في تصريحات خاصة لليوم السابع: "قررت إعتزال التحكيم نهاية الموسم، أو قبل ذلك حسب مجريات الأمور، قد يكون هناك تحدى جديد يأتي قبل نهاية الموسم ويضطرني للاعتزال الفوري وقتها".

وتابع جريشة: "هناك خطوة منتظرة ستكون مفاجأة للجماهير، لكني أوكد أنى لن ابتعد كثيرا عن مجال التحكيم الذي أعشقه وقصيت فيه أجمل لحظات حياتي".

كان الحكم الدولى جهاد جريشة، تقدم هذا الشهر الجاري، بشكوى رسمية إلى اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد هجوم الأول على جريشة عقب مباراة الأهلي وغزل المحلة التي أقيمت أمس في الجولة الـ 19 للدوري.

وقال سيد عبدالحفيظ، في تصريحات تليفزيونية، إن جهاد جريشة اتصل به هاتفيا واعتذر له عن أخطائه في بعض المباريات، وهو التصريح الذي يشوبه العديد من علامات الاستفهام وقد يؤدي إلى أزمة كبيرة بين الأهلي ولجنة الحكام واتحاد الكرة أن صدقت تصريحات مدير الكرة