بطولة إسبانيا: ميسي لن يشارك في المباراة الاخيرة مع برشلونة

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مدريد : أعلن نادي برشلونة الاسباني الجمعة أن نجمه وقائده الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي لن يشارك في المباراة الاخيرة للفريق في الدوري السبت ضد مضيفه ايبار، لمنحه مزيدًا من الراحة قبل نهائيات كوبا أميركا.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي "ميسي لم يتمرن الجمعة بموافقة من المدرب ولن يكون مع المجموعة في المباراة ضد ايبار السبت".

وتابع "يمكن للمهاجم ان يحظى بقسط من الراحة قبل كوبا أميركا الشهر المقبل بعد موسم كان فيه من اكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في الفريق".

ويحوم الشك حول مستقبل افضل لاعب في العالم ست مرات الذي ينتهي عقده مع النادي الكاتالوني في 30 حزيران/يونيو المقبل، حيث ربطته تقارير بالرحيل عن ملعب كامب نو في ظل رغبة مانشستر سيتي الانكليزي بضمه والالتحاق بمدربه السابق في برشلونة الاسباني بيب غوارديولا.

خاض ميسي 47 مباراة هذا الموسم مع برشلونة في جميع المسابقات سجل خلالها 38 هدفا، ويتصدر ترتيب هدافي الليغا (30) قبل مرحلة من النهاية حيث ضمن بشكل كبير الفوز بجائزة بيتشيشي، إذ إن أقرب ملاحقيه هو جيرارد مورينو (23) لاعب فياريال الذي يحل على ريال مدريد.

وتنطلق كوبا أميركا في 13 حزيران/يونيو وتستمر حتى 10 تموز/يوليو في الارجنتين وأماكن أخرى غير كولومبيا بعد أن رفض اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) الجمعة طلب الاخيرة بتأجيلها حتى نهاية العام على خلفية التظاهرات وأعمال العنف التي تجتاح البلاد، إضافة إلى تفشي فيروس كورونا.