بطولة فرنسا: نافاس أفضل حارس في الدوري في استفتاء اللاعبين

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باريس: اُختير الكوستاريكي كيلور نافاس حامي عرين باريس سان جرمان أفضل حارس في الدوري الفرنسي لكرة القدم في موسم 2020 2021 بناء على تصويت من قبل اللاعبين، بحسب ما أعلن ناقل البطولة قناة "كانال بلوس" الجمعة.

وخلف نافاس حارس ليل مايك مينيان الافضل في عام 2019، علماً أن نسخة عام 2020 الغيت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وضمّت لائحة المرشحين للجائزة في هذا الموسم، إلى جانب نافاس ومينيان، كلاً من البرتغالي أنتوني لوبيش (ليون)، بنجامان لوكونت (موناكو) وستيف مانداندا (مرسيليا).

واعتبر مينيان الابرز بين المرشحين للاحتفاظ بالجائزة بفضل ما يقدّمه بين الخشبات الثلاث مع فريقه ليل وخطّ دفاعه الافضل في الـ "ليغ1" قبل مرحلة من النهاية حيث تلقت شباكه 22 هدفاً فقط في 37 مباراة.

إلا أن تصويت اللاعبين صبّ في مصلحة نافاس (34 عاماً) الذي بات أول حارس مرمى بقميص النادي الباريسي يفوز بالجائزة منذ الحارس الإيطالي سالفاتوري سيريغو في عام 2014.

علّق نافاس بشأن مينيان لـ "كانال بلوس" قائلاً "هو شاب وعليه أن يتعلّم الكثير من الأمور. يبرهن أنه بمستوى رائع، ويعمل بجهد وبتواضع. لديه كل شيء ليصبح حارساً كبيراً".

وتألق نافاس المتحدر من سان إيسيدرو دي إي جنرال في الدفاع عن عرينه في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني، علما أن الدولي الكوستاريكي عمد إلى تجديد عقده في نهاية نيسان/ابريل الماضي مع نادي العاصمة حتى 2024.