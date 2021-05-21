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بطولة فرنسا: نافاس أفضل حارس في الدوري في استفتاء اللاعبين

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


باريس: اُختير الكوستاريكي كيلور نافاس حامي عرين باريس سان جرمان أفضل حارس في الدوري الفرنسي لكرة القدم في موسم 2020 2021 بناء على تصويت من قبل اللاعبين، بحسب ما أعلن ناقل البطولة قناة "كانال بلوس" الجمعة.

وخلف نافاس حارس ليل مايك مينيان الافضل في عام 2019، علماً أن نسخة عام 2020 الغيت بسبب تفشي فيروس .

وضمّت لائحة المرشحين للجائزة في هذا الموسم، إلى جانب نافاس ومينيان، كلاً من البرتغالي أنتوني لوبيش (ليون)، بنجامان لوكونت (موناكو) وستيف مانداندا (مرسيليا).

واعتبر مينيان الابرز بين المرشحين للاحتفاظ بالجائزة بفضل ما يقدّمه بين الخشبات الثلاث مع فريقه ليل وخطّ دفاعه الافضل في الـ "ليغ1" قبل مرحلة من النهاية حيث تلقت شباكه 22 هدفاً فقط في 37 مباراة.

إلا أن تصويت اللاعبين صبّ في مصلحة نافاس (34 عاماً) الذي بات أول حارس مرمى بقميص النادي الباريسي يفوز بالجائزة منذ الحارس الإيطالي سالفاتوري سيريغو في عام 2014.

علّق نافاس بشأن مينيان لـ "كانال بلوس" قائلاً "هو شاب وعليه أن يتعلّم الكثير من الأمور. يبرهن أنه بمستوى رائع، ويعمل بجهد وبتواضع. لديه كل شيء ليصبح حارساً كبيراً".

وتألق نافاس المتحدر من سان إيسيدرو دي إي جنرال في الدفاع عن عرينه في مسابقة أمام الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني، علما أن الدولي الكوستاريكي عمد إلى تجديد عقده في نهاية نيسان/ابريل الماضي مع نادي العاصمة حتى 2024.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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