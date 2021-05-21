كأس أوروبا: تشكيلة متحفظة للبرتغال حاملة اللقب بقيادة رونالدو

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لشبونة: أعلن مدرب منتخب البرتغال لكرة القدم فرناندو سانتوس عن تشكيلة متحفظة لخوض كأس أوروبا في كرة القدم، شهدت ضمّ المهاجم بيدرو غونسالفيش للمرة الأولى، بقيادة النجم كريستيانو رونالدو وعشرة آخرين متوجين بلقب النسخة الأخيرة في 2016.

قال المدرب البالغ 66 عاما "نحن مرشحون لإحراز اللقب. أنطلق من القناعة نفسها (في 2016) ان البرتغال قادرة على إحراز اللقب".

ووقعت البرتغال في مجموعة نارية تضم فرنسا بطلة العالم وألمانيا والمجر.

وضمت التشكيلة حارس ولفرهامبتون الإنكليزي روي باتريسيو، المدافع المخضرم بيبي (37 عاما) إلى جانب روبن دياش (24 عاما) لاعب مانشستر سيتي بطل إنكلترا المتوّج الخميس لاعب العام في الدوري بحسب تصويت رابطة الصحافيين.

وحده الظهير الأيسر نونو منديش (18 عاما)، المستدعى للمرّة الأولى في آذار/مارس، يضفي طابعا يافعا على التشكيلة.

ومع السماح باستدعاء 26 لاعبا بدلا من 23، دعّم سانتوس خط وسطه من خلال ضم تسعة لاعبين. يزخر هذا الخط بأمثال جواو موتينيو، برونو فرنانديش وبرناردو سيلفا.

ومن الوجوه الجديدة المهاجم بيدرو غونسالفيش (سبورتينغ) المتوج حديثا بلقب هداف الدوري (23 هدفا) خلال مسيرة فريقه الناجحة التي أحرز خلالها لقب الدوري للمرة الأولى في 19 عاما.

قال سانتوس عن المهاجم البالغ 22 عاما "أعتقد ان بمقدوره منح المنتخب ما قدّمه مع فريقه هذا الموسم (...) يتواجد معنا بسبب جودته، لأنه معياري الأوّل".

لكن الأنظار ستتركز على النجم الأول للفريق رونالدو الذي خرج من نهائي النسخة الأخيرة أمام فرنسا مصابًا.

ينوي أفضل لاعب في العالم خمس مرات أن يصبح أفضل هداف في تاريخ المسابقة القارية، إذ يتعادل راهنا مع الفرنسي ميشال بلاتيني (9 أهداف)، أو أفضل هداف على صعيد مجمل المباريات الدولية، حيث يبتعد بفارق ستة أهداف عن الإيراني علي دائي.

ولدعم لاعب يوفنتوس الإيطالي البالغ 36 عاما، يعوّل سانتوس على موهبة أتلتيكو مدريد الإسباني جواو فيليكس وديوغو جوتا العائد من إصابة مع ليفربول الإنكليزي.

في ما يلي التشكيلة:

حراسة المرمى: روي باتريسيو (ولفرهامبتون الانكليزي)، أنتوني لوبيش (ليون الفرنسي)، روي سليفا (غرناطة الاسباني)

الدفاع: جواو كانسيلو وروبن دياش (مانشستر سيتي الانكليزي)، نلسون سيميدو (ولفرهامبتون الانكليزي)، جوزيه فونتي (ليل الفرنسي)، بيبي (بورتو)، نونو منديش (سبورتينغ)، رافايل غيريرو (بوروسيا دورتموند الالماني)

الوسط: دانيلو بيريرا (باريس سان جرمان الفرنسي)، جواو باليينيا (سبورتينغ)، روبن نيفيش وجواو موتينيو (ولفرهامبتون الانكليزي)، ريناتو سانشيس (ليل الفرنسي)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الانكليزي)، سيرجيو أوليفيرا (بورتو)، وليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني)