شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 21 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة ، الموافق 21 / 5 / 2021 العديد من الأخبار المهمة جاء فى مقدمتها، إنهاء الأهلي استعداداته لمواجهة صن داونز غدا السبت في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتصريحات بيتسو موسيماني ومحمد الشناوي عن موقعة الغد.
تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي جنوب إفريقيا صباح بعد غد الأحد؛ لبدء رحلة السفر إلى قطر، استعدادا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، وتشهد رحلة الأهلي في طريقها إلى قطر ترانزيت في أسوان للتزود بالوقود.
وجاء تأخر الأهلي في العودة من جنوب إفريقيا رغم امتلاكه طائرة خاصة، بعدما عزم السفر مباشرة من جنوب إفريقيا إلى قطر، ولكن تأخر رحلة السفر 24 ساعة نظرا لظروف الإقامة والحجز في قطر من قبل الكاف، والذي قام بالحجز لطرفي مباراة السوبر بدءا من الاثنين وليس الأحد.
اطمأن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على اعتدال حالة الطقس في جنوب إفريقيا قبل مواجهة صن داونز غدا السبت في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لاسيما وأن الجهاز الفني كان متخوفا من اللعب في طقس حار.
ويسود طقس معتدل ومائل للبرودة في بعض الأوقات على جنوب إفريقيا وهو ما يجعل الفريق الأحمر يخوض مباراته ضد صن داونز على ملعب لوكاس موريبي غدا السبت بمدينة بريتوريا بأريحية دون التخوف من ارتفاع درجة الحرارة.
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة صن داونز في الثالثة عصر غدٍ السبت، مرتديًا زيه التقليدي، وفقًا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد اليوم بمقر اتحاد الكرة الجنوب إفريقي.
وحضر الاجتماع الفني من الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز نائب المدير الإداري.
أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي عصر اليوم الجمعة بمشاركة جميع اللاعبين على استاد لوكاس موريبي، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر إقامتها في الثالثة عصر غدٍ السبت، ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من مران الأهلي، وفقًا للنظام المتبع قبل مواجهات دوري أبطال إفريقيا.
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، أن فريقه لديه إصرار على تحقيق نتيجة إيجابية غدا السبت أمام صن داونز، والتأهل من بريتوريا، رغم قوة بطل جنوب إفريقيا والإمكانات الفنية الكبيرة التي يملكها.
وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز: «لدينا إصرار وعقيدة للتأهل من هنا في بريتوريا خلال مباراة العودة أمام صن داونز، التي تقام عصر السبت على استاد لوكاس موريبي».
قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بالوجود في جنوب إفريقيا، وإنه يأمل في حسم التأهل لنصف النهائي من بريتوريا، مثلما حدث الموسم الماضي والوصول إلى نصف النهائي.
وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل المران: اللاعبون الكبار لديهم مسئولية كبيرة في مثل هذه المواجهات، وهذه ليست المباراة الأولى التي نشارك فيها أمام صن داونز، لعبنا أمامهم من قبل ثلاث مباريات، حضرنا إلى هنا في جنوب إفريقيا منذ أربعة أيام ونستعد بشكل جيد.