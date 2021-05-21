أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 21 / 5 / 2021

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة ، الموافق 21 / 5 / 2021 العديد من الأخبار المهمة جاء فى مقدمتها، إنهاء الأهلي استعداداته لمواجهة صن داونز غدا السبت في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتصريحات بيتسو موسيماني ومحمد الشناوي عن موقعة الغد.

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي جنوب إفريقيا صباح بعد غد الأحد؛ لبدء رحلة السفر إلى قطر، استعدادا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، وتشهد رحلة الأهلي في طريقها إلى قطر ترانزيت في أسوان للتزود بالوقود.

وجاء تأخر الأهلي في العودة من جنوب إفريقيا رغم امتلاكه طائرة خاصة، بعدما عزم السفر مباشرة من جنوب إفريقيا إلى قطر، ولكن تأخر رحلة السفر 24 ساعة نظرا لظروف الإقامة والحجز في قطر من قبل الكاف، والذي قام بالحجز لطرفي مباراة السوبر بدءا من الاثنين وليس الأحد.