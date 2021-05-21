شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. طارق حامد يحصد المركز الأول فى اللمسات والتمريرات بمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحتل طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، المركز الأول فى عدد اللمسات خلال مواجهة طلائع الجيش التى أقيمت مساء أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون للدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد.

الزمالك محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 51 نقطة، حصدهم من 23 مباراة، حقق الفوز في 15 وخسر مواجهتين، وتعادل في 6، وسجل لاعبوه 41 هدف كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 16 هدف.

وشهدت المباراة تألقا كبيرا من جانب لاعبي الزمالك وبالأخص في الشوط الثاني من المباراة الذي نجح لاعبو الزمالك في تحويل النتيجة من التأخر بهدف إلى الفوز بهدفين .

كما حملت المباراة العديد من الأرقام التي تظهر تفوق لاعبي القلعة البيضاء يرصدها الموقع الرسمي فيما يلي:

ونجح طارق حامد في أن يحتل المركز الأول في عدد اللمسات خلال مباراة طلائع الجيش بعدد لمسات 102 لمسة بينما جاء في المركز الثاني فرجاني ساسي بعدد لمسات وصل إلى 84 لمسة وفي المركز الثالث احمد سيد زيزو بعد لمسات وصل إلى 69 لمسة .

وفي عدد التمريرات خلال اللقاء، تصدر أيضا طارق حامد، حيث نجح في أن يمرر الكرة في 70 مناسبة خلال اللقاء، وجاء بعده فرجاني ساسي بعدد تمريرات وصلت الى 49 تمريرة وحازم امام 42 تمريرة.