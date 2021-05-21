المصري محمد شعبان رئيساً لتصفيات آسيا المؤهلة للأولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن المصري محمد شعبان رئيساً لتصفيات آسيا المؤهلة للأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
اختير المصري محمد شعبان، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العالمي للتايكوندو، رئيساً لتصفيات آسيا المؤهلة للأولمبياد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة 84 لاعبا يمثلون 28 دولة في الأوزان الأولمبية، ويليها تصفيات آسيا للباراتايكوندو يوم 24 مايو الجاري، وتعد تصفيات آسيا أخر المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو التي ستنطلق يوليو المقبل.
وأقيم الاجتماع الفني للبطولة أمس الخميس برئاسة المصري محمد شعبان الذي تحدث عن كافة تفاصيل البطولة والإجراءات الإحترازية المتبعة خلال المنافسات وأجرى القرعة لموازين اليوم الأول للبطولة.
ويشارك في التصفيات 9 دول عربية وهي: سوريا، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين وفلسطين، ولبنان، والسعودية، وقطر، والكويت، والأردن البلد المضيف بالإضافة إلى اللاعب وائل الفراج الذي يمثل فريق اللاجئين وهو لاعب مولود في سوريا ويقيم في معسكر الأزرق للاجئين بالأردن.
يذكر أن ، محمد شعبان يدير مسابقة التايكوندو بأولمبياد طوكيو التي ستنطلق يوليو المقبل بعد أن جدد له الاتحاد العالمي للتايكوندو، رئيسًا للجنة المسابقات بالاتحاد للدورة الثانية على التوالي.