شكرا لقرائتكم خبر عن المصري محمد شعبان رئيساً لتصفيات آسيا المؤهلة للأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختير المصري محمد شعبان، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العالمي للتايكوندو، رئيساً لتصفيات آسيا المؤهلة للأولمبياد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة 84 لاعبا يمثلون 28 دولة في الأوزان الأولمبية، ويليها تصفيات آسيا للباراتايكوندو يوم 24 مايو الجاري، وتعد تصفيات آسيا أخر المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو التي ستنطلق يوليو المقبل.

وأقيم الاجتماع الفني للبطولة أمس الخميس برئاسة المصري محمد شعبان الذي تحدث عن كافة تفاصيل البطولة والإجراءات الإحترازية المتبعة خلال المنافسات وأجرى القرعة لموازين اليوم الأول للبطولة.

ويشارك في التصفيات 9 دول عربية وهي: سوريا، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين وفلسطين، ولبنان، والسعودية، وقطر، والكويت، والأردن البلد المضيف بالإضافة إلى اللاعب وائل الفراج الذي يمثل فريق اللاجئين وهو لاعب مولود في سوريا ويقيم في معسكر الأزرق للاجئين بالأردن.

يذكر أن ، محمد شعبان يدير مسابقة التايكوندو بأولمبياد طوكيو التي ستنطلق يوليو المقبل بعد أن جدد له الاتحاد العالمي للتايكوندو، رئيسًا للجنة المسابقات بالاتحاد للدورة الثانية على التوالي.