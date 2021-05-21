شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يخضع لجراحة الصليبي الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بنادي الاتحاد السكندري، أن عاشور سيخضع لجراحة الصليبي الأسبوع المقبل، على يد أحد الجراحيين المتخصصين في الرباط الصليبي في مصر .

موضحا، أن الأشعة التي خضع لها حسام عاشور لاعب وسط الفريق، اليوم، الجمعة، أكدت إصابة اللاعب بالرباط الصليبي، على خلفية الإصابة التي تعرض لها في نهاية الشوط الأول من مباراة الاتحاد والمصري، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف دون رد في كلاسيكو المتوسط الذي جمع الفريقين، أمس الخمس.

وأثبتت الأشعة التى أجرها حسام عاشور، لاعب الاتحاد السكندرى، بقطع جزئى فى الرباط الصليبى خلال مشاركته في مبارة الاتحاد أمام المصري التى أقيمت بالإسكندرية في الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز، ويحتاج عاشور إلى تدخل جراحى حسب تأكيدات الاطباء الذى أجروا الفحوصات الطبية التى خضع لها اللاعب فور نقله إلى أحد المستشفيات بعد خروجه من اللقاء.

وتأكد غياب اللاعب عن صفوف الاتحاد إلى نهايه الموسم، حيث يحتاج إلى فترة علاجية وتأهيل قد تمتد لـ6 شهور. وخرج اللاعب حسام عاشور مصابا في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، وشارك فوزى الحناوى بديلا له وعلى الفوز توجه إلى أحد المراكز الطبية لعمل الأشعة تحت إشراف طبيب فريق الاتحاد السكندرى.

ويعتبر عاشور اللاعب الرابع من الاتحاد السكندري الذي يتعرض لقطع في الرباط الصليبي، في أقل من عام، بعد كلا من محمد أنور، كريم ممدوح، وكريم الديب.