شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق مستشفى المصابين بالجزيرة أول يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الأهلي حدث فريد لم يحدث منذ فترة، مع اقتراب تعافي جميع لاعبيه المصابين وغلق مشفاه التي كانت تعكف على استقبال المصابين واحدا تلو الآخر في الفترة الماضية، والذي وصلت إلى استقبال مصاب أو اثنين مع كل مباراة يخوضها النسور الحمر، بسبب شكوى لاعبيه من ضغط المباريات.

ومن المتوقع غلق باب مستشفى الأهلي أول يونيو المقبل مع انتهاء برنامج تأهيل محمد محمود محمود، حيث يخوض اللاعب حاليا المرحلة النهائية من برنامجه التأهيلي بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وينتظر 10 أيام حتى يخوض التدريبات الجماعية لفريقه.

واشتكى الأهلي من إصابة أكثر من لاعب منذ بداية الموسم مثل محمد الشناوي وعلي معلول محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وسعد سمير وعمرو السولية واليود يانج وحمدي فتحي ووليد سليمان وطاهر محمد وصلاح محسن وجونيور أجايي وأكرم توفيق، قبل أن يستعيد جهود هؤلاء اللاعبين تباعا.

واستعاد الأهلي جهود كلا من محمد الشناوي وعمرو السولية واليود يانج وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون ووليد سليمان وطاهر محمد وجونيور أجايي وصلاح محسن ويشاركون في المباريات بشكل طبيعي في الوقت الحالي، بينما يحتاج الثلاثي علي معلول وحمدي فتحي وسعد سمير بعض الوقت حتى يحصلوا على فرصة المشاركة في مباريات الفريق الأحمر.

واكتملت صفوف الأهلي بعودة أكبر عدد من المصابين، بعدما وصل عدد اللاعبين المصابين في صفوف الأهلي لفريق كامل في بعض الأوقات، قبل أن يستعيد جهود لاعب تلو الآخر، لتكتمل صفوفه وتصبح قائمة الفريق الأحمر كما كان عليه الحال في بداية الموسم الحالي.