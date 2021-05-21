اختبارات مغلقة لمنتخب السباحة الإيقاعية استعداداً للاولمبياد

القاهرة - سامية سيد - يجري منتخب مصر للسباحة الإيقاعية اختبارات مغلقة بحمام سباحة الإستاد الأولمبي بمدينة نصر لتقييم الأداء الفني قبل الدورة الأولمبية بطوكيو، تحت اشراف الاتحاد المصري للسباحة بدن جمهور ، مقتصراً فقط على حضور أولياء أمور اللاعبات ومدربات الأندية مراعاة للإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وتتكون قائمة منتخب مصر للسباحة الإيقاعية من كلاً من جيداء شرف وفريدة رضوان وشهد سامر ومريم المغربي ونيهال سعفان وليلى علي وهنا هيكل ونورا عزمي وملك إياد تحت قيادة المدربات ناستيا شيباك و نور الأفندى.

يذكر أن ، اتحاد السباحة برئاسة ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية قد نجح في الحصول على موافقة الاتحاد الدولي للسباحة بأن تكون بطولة الجمهورية التي تقام على مجمع حمامات السباحة بستاد القاهرة الدولي مؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو .

ويعد قرار موافقة الاتحاد الدولي للسباحة بأن تكون بطولة الجمهورية المقبلة ، مؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية في حدث أستثنائى بأن تكون بطولة محلية مؤهلة لدورة اوليمبية في إنجاز تاريخي لاتحاد السباحة يضاف إلى إنجازاته السابقة.