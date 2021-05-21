شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 21 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك، اليوم، الجمعة، الموافق 21 مايو 2021، العديد من الأخبار الهامة منها تحضيرات الفارس الأبيض لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الدورى المصري الممتاز.

بعد تألقه فى مركز المهاجم.. كارتيرون لـجنش: "هايل دى ماريا"

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على مداعبة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق بعد انتهاء التقسيمة التي شارك خلالها كرأس حربة وليس حارس مرمى.

تدريبات منفردة لفرجانى ساسى.. وجلسة خاصة مع بن شرقى فى الزمالك

أدى التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم اليوم الجمعة، وخضع ساسي لتدريبات تأهيلية في الجيم، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية مع باقي لاعبي الفريق في مران الغد، خاصة بعدما تم استبداله فى لقاء طلائع الجيش غدًا بسبب معاناته من الإجهاد.

"جنش" رأس حربة فى تقسيمة الزمالك استعدادًا للمصرى

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة في بداية مران اليوم الجمعة، حيث رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون منح اللاعبين راحة بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.

مفاجأة.. لائحة اتحاد الكرة تهدد عودة إمام عاشور للزمالك أمام الإسماعيلى

مازال موعد عودة إمام عاشور لاعب الزمالك للمشاركة مع فريقه فى الدورى العام محل خلاف، حيث لم يتحدد بشكل نهائى حتى الأن موعد انتهاء إيقاف اللاعب بعد عقوبة تجميده 12 مباراة من قبل لجنة الإنضباط وتأييد القرار من جانب لجنة التظلمات.

الزمالك يستعيد شيكابالا أمام المصرى بعد انتهاء الإيقاف

يعود محمود عبد الرزاق "شيكابالا" كابتن نادي الزمالك، إلى الحسابات الفنية لباتريس كارتيرون مدرب القلعة البيضاء، في اللقاء المقبل أمام النادي المصري والمقرر إقامته يوم الأثنين المقبل على استاد الأسكندرية ضمن منافسات الجولة 24، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها شيكابالا مؤخراً لمدة مباراتين عقب مباراة الأهلي الماضية.

كيف أنهى الزمالك أزمة غرامة سيف فاروق جعفر قبل المشاركة أمام الطلائع؟

كشف مسئولو اتحاد الكرة، طريقة إنهاء نادى الزمالك أزمة غرامات سيف فاروق جعفر ورباعى فريق 99 قبل مشاركة اللاعب أمام طلائع الجيش فى الدورى أمس، حيث انتهت عقوبة إيقاف الخماسى لمدة 8 مباريات على خلفية أزمة مباراة الأهلى والزمالك مواليد 99.

الزمالك يرفض تجديد إعارة صبحي ويتمسك بعودته نهاية الموسم

رفض مسئولو الزمالك فكرة تجديد إعارة محمد صبحي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم، إلى الاتحاد السكندري، بعدما تألق الحارس ونجح في خطف الأضواء هذا الموسم في الدورى.