شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يكشف حقيقة تغيير صورته علي الفيس بوك بقميص الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف وكيل اللاعب رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي بأن اللاعب ليس له أي علاقة بصفحة الفيس بوك والتي تم تغيير صورته بقميص النادي الأهلي ، مؤكدًا بأن الصفحة كانت موثقة بالفعل له من قبل ميديا النادي الأهلي في 2016 وقت أن كان رمضان لاعبا بالفريق ولكن خلال الفترة الماضية لم يكن له علاقة نهائيًا بالصفحة خاصة بعدما تم تغيير صورة البروفايل بقميص النادي الأهلي مما أثار الجدل بين الجميع خاصة وأنه يمثل بيراميدز في الوقت الحالي.
أضاف وكيل رمضان صبحي بأن اللاعب حساباته الرسمية في الوقت الحالي عبر انستجرام وتويتر فقط ، ولا يوجد أي حساب له على فيس بوك.
وكان رمضان صبحي انضم لفريق بيراميدز مطلع الموسم الحالي، في صفقة قياسية، بعدما رفض الاستمرار في فريق الأهلي، بعدما كان معارًا من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي الذي بدوره قام ببيعه إلى بيراميدز.
رغم دخول الزمالك في مفاوضات شفوية مع رمضان صبحي ، لاعب نادي بيراميدز، إلا أن المعطيات كلها تشير لعدم قدرة النادي الأبيض على إتمام الصفقة، بسبب المطالب المادية للعفيجي، والتي تفوق طلبات التونسي فرجاني ساسي.
ويعاني الزمالك من أزمة مالية في الفترة الأخيرة، عرقلت التجديد لساسي، ما يجعل فكرة التعاقد مع رمضان صبحي في الانتقالات الصيفية المقبلة شبه مستحيل على إدارة القلعة البيضاء.
وتشير تقارير صحفية مؤخرا إلى أن هناك تحركا من مدحت العدل المرشح المتوقع لرئاسة نادي الزمالك وفقًا لما أعلنه، قد بدأ في التفاوض مع رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز، وذلك ليكون أول هداياه للقلعة البيضاء في حال نجاحه.