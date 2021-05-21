شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يكشف حقيقة تغيير صورته علي الفيس بوك بقميص الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وكيل اللاعب رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي بأن اللاعب ليس له أي علاقة بصفحة الفيس بوك والتي تم تغيير صورته بقميص النادي الأهلي ، مؤكدًا بأن الصفحة كانت موثقة بالفعل له من قبل ميديا النادي الأهلي في 2016 وقت أن كان رمضان لاعبا بالفريق ولكن خلال الفترة الماضية لم يكن له علاقة نهائيًا بالصفحة خاصة بعدما تم تغيير صورة البروفايل بقميص النادي الأهلي مما أثار الجدل بين الجميع خاصة وأنه يمثل بيراميدز في الوقت الحالي.

أضاف وكيل رمضان صبحي بأن اللاعب حساباته الرسمية في الوقت الحالي عبر انستجرام وتويتر فقط ، ولا يوجد أي حساب له على فيس بوك.