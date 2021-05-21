شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: لاعبو الإنتاج الحربى "موظفين" ولم يقدموا شيء للبقاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أحمد كشرى المدير الفني لفريق الإنتاج الحربى عقب أنتهاء مباراة فريقه أمام سموحة قائلا " لاعبو فريق الإنتاج الحربى موظفين وليس لديهم روح ولم يقدموا شيء للبقاء في بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم ".

وأضاف أحمد كشرى خلال تصريحات صحافية قائلا " لاعبو فريق الإنتاج الحربى صعبوا الأمور على أنفسهم وتصعب عليا أيضا وأقوم بدفع حساب مشاريب مش بتاعتى" ، وحتى اللاعبين الأجانب مستواهم ضعيف فى الفريق، ولا أعرف متى أحرز أهداف.

نجح فريق سموحة بقيادة أحمد سامى من تحقيق الفوز على نظيره الإنتاج الحربى بنتيجة 4 / 2 خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.