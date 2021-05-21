شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: لاعبو الإنتاج الحربى "موظفين" ولم يقدموا شيء للبقاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - صرح أحمد كشرى المدير الفني لفريق الإنتاج الحربى عقب أنتهاء مباراة فريقه أمام سموحة قائلا " لاعبو فريق الإنتاج الحربى موظفين وليس لديهم روح ولم يقدموا شيء للبقاء في بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم ".
وأضاف أحمد كشرى خلال تصريحات صحافية قائلا " لاعبو فريق الإنتاج الحربى صعبوا الأمور على أنفسهم وتصعب عليا أيضا وأقوم بدفع حساب مشاريب مش بتاعتى" ، وحتى اللاعبين الأجانب مستواهم ضعيف فى الفريق، ولا أعرف متى أحرز أهداف.
نجح فريق سموحة بقيادة أحمد سامى من تحقيق الفوز على نظيره الإنتاج الحربى بنتيجة 4 / 2 خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.
وأحرز رباعية سموحة كل من السودانى أطهر الطاهر في الدقيقة 33 بينما أحرز أحمد عبد القادر هدفين بالدقيقة 57 و 70 على التوالي وأختتم التونسى رفيق كابو الرباعية بهدف في الدقيقة 74 بينما جاء هدفي الإنتاج الحربى عن طريق محمد عبد المجيد من علامة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء و فى الدقيقة 90+3 أحرز مصطفي البدري الهدف الثاني للإنتاج.
وبهذة النتيجة يحتل الإنتاج الحربى في المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعد أن خاض 22 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع بيراميدز.