شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن اختبارات ناشئي الزمالك فى أول أسبوع لاكتشاف المواهب فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد طارق يحيى، رئيس قطاعات الكرة بنادى الزمالك، وجمال عبد الحميد المشرف العام على القطاعات، تشكيل اللجنة المكلفة باكتشاف مواهب الناشئين فى عدد من محافظات مصر، خلال الفترة من 22 إلى 27 مايو الجارى.

وجاء تشكيل اللجنة كالتالى.. هشام يكن رئيسًا للجنة، وعضوية كلاً من هشام إبراهيم، أسامة حسن، مصطفى نجم، محمد إبراهيم، أحمد زكريا، مصطفى غراب مدرب حراس، وباسم عطا عضو إدارى، محمد السيد استمارات.

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات فى محافظة دمياط يومى السبت والأحد، وكفر الشيخ الاثنين والثلاثاء، والأربعاء دالدقهلية، ويوم الخميس طنطا.

وأكد طارق يحيى، أن اللجنة هدفها انتقاء مواهب للانضمام لقطاعات الناشئين بالزمالك، مشيرًا إلى أن أولى المحافظات التى تم الاستقرار على إجراء اختبارات بها هي محافظة دمياط.

كما أشار يحيى، إلى أن الاختبارات في باقي المحافظات ستقام تباعا وسيعلن عن موعدها قبل انطلاقها عبر المنابر الإعلامية الرسمية للنادي.