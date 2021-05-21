شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى والتوأم يطمئنان على حسام عاشور بعد إصابته بالصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى اتصالا هاتفيا باللاعب حسام عاشور والذى أصيب فى مباراة أمس، وتأكد إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبى الآمر الذى يحتاج التدخل الجرحى والغياب عن الملاعب لنهايه الموسم.

كما تابع التوأم حسام وابراهيم حسن حاله اللاعب عن طريق الجهاز الطبى وأعطى التعليمات بعرض الأشعة على الطبيب المعالج واتخاذ جميع الإجراءات السريعة كما أجرى حسام حسن اتصالا هاتفيا باللاعب لتحفيزه، مؤكدا قدرته على العوده سريعا لصفوف الفريق.

ويصادف حسام عاشور سوء حظ غريب مع الفريق فلم يشارك كثيرا فى المباريات وعندما عاد إلي فورمة المباريات القويه تم إيقافه لحصوله على ثلاث إنذرات ثم عاد وشارك فى مباراه المصرى الأخيره وتم إصابته.

وتمنت جماهير الاتحاد الشفاء للاعب والعوده السريعه للملاعب، كما دعمت الصفحة الرسمية للنادي عاشور وكتبت: "خالص التمنيات القلبية بالشفاء العاجل من مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى للكابتن حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم الذى أصيب خلال مباراة أمس أمام النادى المصرى البورسعيدى.

وقد أعلن الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبى و الدكتور محمد عنان طبيب الفريق تشخيص الإصابة بقطع بالرباط الصليبي الأمامى للركبه اليمنى وتم تحديد موعد إجراء الجراحة يوم الإثنين القادم.