شوط سلبي بين وادي دجلة وإنبي في الدوري المصري

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول بين وادي دجلة وإنبي بالتعادل السلبي بين الفريقين ، في المباراة التي تجمعهما بالجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، علي استاد بتروسبورت .

وجاء تشكيل دجلة كالتالي :

حراسة المرمى : محمد عبد المنصف.

خط الدفاع : خالد رضا – محمد جمال – بسام وليد.

خط الوسط : يعقوبو – جورجينو – حسام عرفات – أحمد سعيد.

خط الهجوم : أحمد عاطف – الدبيس – محمد رضا.

وجاء تشكيل إنبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: زياد بوغطاس، رامي صبري، مصطفى دويدار، دينو بيتر جودي.

خط الوسط: أحمد العجوز، جون ايبوكو، كريم فؤاد، شكشك، عبدالرحمن عامر.

خط الهجوم: كريم طارق.

ويحتل إنبى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل 23 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً .

فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.