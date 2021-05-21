شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: سعيد بالفوز على الإنتاج وسموحة يحتاج للاعبين بدلاء أقوياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة عن سعادته عقب الفوز على الإنتاج الحربى في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز ،بنتيجة 4 / 2.

وأوضح أحمد سامى خلال تصريحات صحفية أنه حزين على حالة لاعبى فريق سموحة في الدقائق الأخيرة والهبوط في الأداء البدنى وأستغلال لاعبى الإنتاج الحربى وأحراز هدفين وتقليص الفارق في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء .

وأشار أحمد سامى أن فريق سموحة لا يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين البدلاء في ظل لعب كل ثلاث أيام مباراة وهذا الامر يحتاج مجهود بدنى كبير و نسعى خلال المرحلة المقبله على علاج الاخطاء و المباريات القادمة صعبه للغاية .

نجح فريق سموحة بقيادة أحمد سامى من تحقيق الفوز على نظيره الإنتاج الحربى بنتيجة 4 / 2 خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.