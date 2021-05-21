شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21 مايو العديد من الأخبار الرياضية منها الأهلي يخوض مرانه الأخير استعدادا لصن داونز غدا ..و جنش مهاجم في الزمالك

تفاصيل أخر مران للأهلي استعداداً لمواجهة صن داونز

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي عصر اليوم الجمعة بمشاركة جميع اللاعبين على استاد لوكاس موريبي، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر إقامتها في الثالثة عصر غدٍ السبت، ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

فيديو .. سموحة يهزم الإنتاج الحربى 4 / 2 ويدخل المربع الذهبى

نجح فريق سموحة بقيادة أحمد سامى من تحقيق الفوز على نظيره الإنتاج الحربى بنتيجة 4 / 2 خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

كأس العرب تمنح عمرو جمال وباسم مرسى قبلة الحياة للعودة للمنتخب

ارتفعت أسهم الثنائى عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش وباسم مرسى مهاجم المقاصة، فى العودة لتمثيل منتخب مصر مجددا، بعد استعادتهما جزءا كبيرا من مستواهما مؤخرا، بجانب مشاركة منتخب مصر فى بطولة كأس العرب باللاعبين المحليين وهو ما سيجبر جهاز المنتخب على تدعيم الهجوم بلاعبين من الدورى المصرى.

مفاجأة.. لائحة اتحاد الكرة تهدد عودة إمام عاشور للزمالك أمام الإسماعيلى

مازال موعد عودة إمام عاشور لاعب الزمالك للمشاركة مع فريقه فى الدورى العام محل خلاف، حيث لم يتحدد بشكل نهائى حتى الأن موعد انتهاء إيقاف اللاعب بعد عقوبة تجميده 12 مباراة من قبل لجنة الإنضباط وتأييد القرار من جانب لجنة التظلمات.

الشناوي: الأهلى جاهز دائما وهدفنا الوحيد التأهل أمام صن دوانز

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بالوجود في جنوب إفريقيا، وإنه يأمل في حسم التأهل لنصف النهائي من بريتوريا، مثلما حدث الموسم الماضي والوصول إلى نصف النهائي.

قصة 6 ساعات مرهقة لبيراميدز داخل نيجيريا.. صور

وصلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى مقر فندق إقامتها في مدينة آبا بنيجيريا، بعد رحلة شاقة شهدت عناء وخطورة، استعدادا لخوض مباراة أنيمبا في إطار الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ابن أخت كرم جابر يلعب باسم أمريكا ببطولة المصارعة الشاطئية

شارك احمد حسن الشهير باحمد جابر لاعب منتخب المصارعة ، فى إحدى البطولات بالولايات المتحدة باسم أمريكا ، وليس اسم منتخب مصر، محققا الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

موسيماني: لا نملك أعذارا أمام ملايين الأهلاوية رغم قوة صن داونز

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، أن فريقه لديه إصرار على تحقيق نتيجة إيجابية غدا السبت أمام صن داونز، والتأهل من بريتوريا، رغم قوة بطل جنوب إفريقيا والإمكانات الفنية الكبيرة التي يملكها.

"جنش" رأس حربة فى تقسيمة الزمالك استعدادًا للمصرى

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة في بداية مران اليوم الجمعة، حيث رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون منح اللاعبين راحة بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.

الأهلي يبحث عن رقم قياسي لم يتحقق أمام صن داونز من قبل بالمواجهة العاشرة

يستعد فريق الأهلي لمواجهة فاصلة وحاسمة عندما يلتقي صن داونز في الثالثة عصر السبت على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة لن تكون سهلة على النسور الحمر مع المنافسة الشرسة المتوقع أن تواجهه من بطل جنوب إفريقيا، بعدما خسر موقعة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين.

هل يحق للحكم ابراهيم نور الدين طرد عامل غرفة الملابس ؟ .. اتحاد الكرة يرد

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، كتب في تقريره واقعة عامل غرفة ملابس الاتحاد السكندري، والذي قام برش عليه المياه بعد لقاء زعيم الثغر مع المصري أمس الخميس في الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.

سبب بقاء الأهلي 24 ساعة في جنوب إفريقيا بعد مواجهة صن داونز

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي جنوب إفريقيا صباح بعد غد الأحد؛ لبدء رحلة السفر إلى قطر، استعدادا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، وتشهد رحلة الأهلي في طريقها إلى قطر ترانزيت في أسوان للتزود بالوقود.

فوز زد والنصر وسقوط الترسانة وتعادل القناة أبرز نتائج الجولة الـ23 للقسم الثانى

أسفرت مباريات الجولة الـ23 للمجموعة الثانية التى تضم أندية القاهرة والقناة عن العديد من المفاجآت القوية خاصة فى المقدمة حيث تعادل القناة وبورتو السويس سلبيا ليستمر الثانى فى صدارة المجموعة برصيد 37 نقطة، بينما ارتفع رصيد الأول إلى 35 نقطة فى المركز الثالث .

تدريبات منفردة لفرجانى ساسى.. وجلسة خاصة مع بن شرقى فى الزمالك

أدى التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم اليوم الجمعة، وخضع ساسي لتدريبات تأهيلية في الجيم، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية مع باقي لاعبي الفريق في مران الغد، خاصة بعدما تم استبداله فى لقاء طلائع الجيش غدًا بسبب معاناته من الإجهاد.

الأهلي يدخل الفقاعة الطبية فور الوصول إلى قطر

تقرر أن يدخل فريق الأهلي عزل طبي ويخضع لنظام الفقاعة الطبية فور الوصول إلى قطر يوم الإثنين المقبل استعدادا لخوض مباراة السوبر ضد نهضة بركان المغربي والمحدد لها يوم 28 مايو الجاري.