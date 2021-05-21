شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 7 مصريين إلى دور الـ 16 ببطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات اليوم الأول من الدور التمهيدي الثاني ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة الجونة في الفترة بين 20 إلى 28 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتأهلت 3 لاعبات و4 لاعبين من مصر إلى دور الـ 16 في انتظار انتهاء باقي منافسات الدور التمهيدي للتعرف على منافسيهم في الدور المقبل.

نتائج السيدات:

ـ فوز نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً ولاعبة وادي دجلة على مواطنتها زينة مقوي بنتيجة 3/0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-1, 11-9, 11-1.

ـ خسارة جنا شيحة أمام أمام النيوزلاندية جويل كينج بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-7, 11-5.

ـ فوز روان العربي على الفرنسية إينورا فيلارد بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 4-11, 11-4, 11-8, 11-3.

ـ فوز سلمى هاني على الروسية ألكسندرا فولر بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-13, 11-7, 11-8, 11-7.

نتائج الرجال:

ـ فوز طارق مؤمن المصنف الثالث عالمياً على الأسباني إيكر بجاريس بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-8, 11-6.

ـ فوز كريم عبد الجواد لاعب وادي دجلة والمصنف السادس عالمياً،على مواطنه محمد الشربيني بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 12-10, 6-11, 11-7.

ـ فوز كريم الحمامي على مواطنه زاهد سالم بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 13-11, 11-7.

ـ خسارة يوسف سليمان أمام النيوزلاندي بول كول بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-8, 11-8.

ـ فوز مازن هشام على السويدي نيكولاس مولر بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-7, 11-8, 3-11, 15-13.