رسميًا.. تأكد إصابة حسام عاشور بقطع الرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن نادي الإتحاد السكندري إصابة حسام عاشور متوسط ميدان الفريق بقطع الرباط الصليبي بعدما خرج مصابًا أمام المصري البورسعيدي مساء أمس الخميس ضمن بطولة دوري we المصري.

وقال عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبى ومحمد عنان طبيب الفريق أن تشخيص الاصابة بقطع بالرباط الصليبي الأمامى للركبة اليمنى وتم تحديد موعد إجراء الجراحة خلال الأسبوع القادم.

وانضم عاشور إلى الاتحاد السكندري في بداية الموسم الجاري بعقد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي الصيف الماضي.

ولعب عاشور 8 مباريات في بطولة دوري we المصري مع الاتحاد السكندري بمجموع دقائق 256 دقيقة.

ويبلغ حسام عاشور 35 عامًا وظهر مع الأهلي لأول مرة عام 2004 قبل أن يمتد مشواره مع الفريق لـ16 عامًا.