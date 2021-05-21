هدف الأهلي.. رحيمي يقترب من الرحيل عن الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

زعمت تقارير صحفية مغربية، أن إدارة نادي الرجاء البيضاوي، ستسمح لنجم الفريق سفيان رحيمي بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "الصباح" المغربية، اليوم الجمعة، فإن مستقبل رحيمي شبه محسوم رفقة الرجاء، حيث من المنتظر أن يرحل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة، أن رحيمي سيكون الصفقة الأغلى في تاريخ الرجاء نظرًا للعروض الخليجية والمصرية التي تلقاها اللاعب في الفترة الماضية.

إدارة الرجاء بدورها لديها الرغبة في بيع رحيمي من أجل حل الأزمة المادية التي يعاني منها النادي البيضاوي في الفترة الأخيرة.

ويعتبر رحيمي صاحب الـ24 عامًا أهم أعمدة الرجاء في الموسم الحالي نظرًا لمشاركته في 26 مباراة بالموسم الحالي ليسجل عشرة أهداف ويصنع 8 أهداف حاسمة.

وكانت صحيفة "المنتخب" المغربية، كشفت في الأسبوع الماضي عن وجود مفاوضات بين إدارة الأهلي مع مسئولي الرجاء لضم رحيمي.

في المقابل، كشف مصدر مسؤول في الأهلي لـ"الخليج 365"، أن رحيمي مرشح للانتقال للقلعة الحمراء، مشددًا أن الفترة الحالية لم تشهد مفاوضات مع مسئولي الرجاء.