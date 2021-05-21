إبداع خارج أسوار القمة.. معارو الأهلي والزمالك يسجلون 58 هدفًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

برز في الموسم الحالي تألق اللاعبين المعارين خارج جدران الأهلي والزمالك الأمر الذي لفت انتباه المتابعين، حتى أصبحت الأمر محل تقييم لإدارات العمل وقدرتها على اتخاذ القرار المناسب، بعدما بلغ مجموع ما سجله عناصر الفريقين حتى الآن 58 هدفًا.

لا شك أن الأهلي والزمالك أصبح لديهم المقدرة على الاستفادة بشكل أكبر من العناصر الشابة وتألقها مع الفريق في الموسم المقبل في حالة العودة بعدما حصل كل لاعب على فرص أكبر للمشاركة.

وإليكم أبرز الأرقام على المستوى التهديفي داخل كل فريق خلال الموسم الحالي في الدوري فقط:

معارو الأهلي

في حين أن الأهلي استطاع أن يسجل 35 هدفًا خلال الموسم الحالي في الدوري، فقد تمكن لاعبوه المعارين من تسجيل 30 هدفًا في المسابقة.

وأحرز أحمد ياسر ريان وعمرو جمال 10 أهداف لكل منهما مع سيراميكا كليوباترا، وطلائع الجيش على الترتيب، ويتنافس الثنائي من أجل الحصول على لقب الهداف حيث يفصلهما عن أشرف بنشرقي المتصدر هدف واحد.

فيما تمكن أحمد عبدالقادر المعار لسموحة من تسجيل 5 أهداف، وزميله في نفس الفريق محمد عبدالمنعم أحرز هدف.

وسجل أليو بادجي في الموسم الحالي بالدوري التركي 3 أهداف، فيما أحرز أيضًا عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري هدف.

معارو الزمالك

لا شك أن اسم مصطفى محمد هو الأبرز بين العناصر التي خرجت من الزمالك على سبيل الإعارة هذا الموسم، حيث استطاع أن يسجل مع جالاتا سراي التركي 8 أهداف في بطولة الدوري، غير أن فرص عودته تعد الأصعب كون الفريق قادر على التعاقد معه بشكل نهائي قبل نهاية العام.

وواصل أيضًا رزاق سيسيه التألق مع الاتحاد السكندري وسجل 7 أهداف، كما أبدع مصطفى فتحي بعد الانضمام لسموحة وأحرز 6 أهداف.

وسجل عمر السعيد 5 أهداف مع نادي الجونة، وزار كريم "بامبو" شباك المنافسين مع البنك الأهلي مرة واحدة، وسجل محمد أوناجم في الدوري المغربي هدف وحيد أيضًا.

وبلغ مجموع أهداف المعارين من الزمالك للأندية الأخرى 28 هدفًا، فيما أحرز الفريق في الدوري حتى الآن 41 هدفًا.