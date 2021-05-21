تقارير: كارتيرون يطلب التعاقد مع لاعب مولودية وجدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الجمعة، عن وجود رغبة من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، في التعاقد مع آدم النفاتي لاعب فريق مولودية وجدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة "LE 360" المغربية، أن كارتيرون سأل عن إمكانيات آدم النفاتي ومستواه في البطولة الاحترافية المغربية خلال هذا الموسم وفقًا لمصادر مطلعة للصحيفة المغربية.

وأضافت الصحيفة، أن الزمالك انضم لعدة فرق ترغب في التعاقد مع نجم مولودية وجدة ويأتي من أبرزهم الثنائي الرجاء البيضاوي والجيش الملكي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النفاتي في الصيف الجاري مما يحق له التوقيع والانتقال لأي فريق بصورة مجانية.

ويمتلك الزمالك في قوامه الحالي خمسة لاعبين أجانب وهم الثلاثي التونسي حمزة المثلوثي وفرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري، والثنائي المغربي أشرف بنشرقي وحميد أحداد.

الزمالك أيضًا لديه ثنائي معار خارج الفريق في الموسم الحالي وهما المغربي محمد أوناجم لاعب الوداد البيضاوي المغربي والإيفواري رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري.