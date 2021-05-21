سموحة يدخل المربع الذهبي برباعية في مرمى الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق فريق سموحة فوزًا كبيراً برباعية مقابل هدفين أمام نظيره الإنتاج الحربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 23 من دوري WE.

وتقدم سموحة في الدقيقة 33 عن طريق لاعبه أطهر الطاهر قبل أن يضيف أحمد عبد القادر الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 58 و 70 ثم سجل رفيق كابو الهدف الرابع في الدقيقة 74، قبل أن يقلص الإنتاج النتيجة بهدف في الدقيقة 90 عن طريق لاعبه محمد عبد المجيد ثم مصطفى البدري بهدف ثانِ في الدقيقة 90+4.

ورفع سموحة رصيده إلى النقطة 35 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 13 في المركز 18 ـ الأخير ـ.

وإليكم ملخصاً بأبرز أحداث المباراة

مرت 15 دقيقة أولى وسط سيطرة من قِبل لاعبي الفريقين على الكرة دون أي خطورة حقيقة على المرمى؛ حيث توقف اللعب في الدقيقة 10 لبحث الحكم مع حكم الفيديو صحة مطالبات لاعبي الإنتاج الحربي بحقهم في ركلة جزاء إثر ارتطام الكرة بيد مدافع سموحة ولكنه لم يحتسب ركلة جزاء في النهاية.

وجاءت أخطر الكرات في الدقيقة 26 لسموحة بتمريرة وصلت لمصطفى فتحي على حدود منطقة جزاء الإنتاج الحربي ولكن تصدى الحارس لتسديدته وحولها ركنية.

وحصل سموحة على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 33 من أمام منطقة جزاء الإنتاج أوهم مصطفى فتحي بأنه من سيُسدد الكرة قبل أن يُسددها أطهر الطاهر في المرمى.

وسقطت الكرة في الدقيقة 49 أمام مهاجم الإنتاج الحربي مصطفى البدري أمام منطقة جزاء سموحة ليُسددها أعلى مرمى الهاني سليمان.

واستلم أحمد عبد القادر لاعب سموحة الكرة في الدقيقة 58 داخل منطقة جزاء الإنتاج الحربي ليُسددها في المرمى هدفًا ثانياً لفريقه.

وكاد التونسي رفيق كابو يُعزز تقدم سموحة بهدف ثالث في الدقيقة 66 حين راوغ مدافعي الإنتاج وسدد الكرة بالمرمى ولكن أخرجها المدافع برأسه من على خط المرمى لترتد لمصطفى فتحي الذي سددها أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 71 مرر رفيق كابو الكرة على حدود منطقة جزاء الإنتاج الحربي لزميله في سموحة أحد عبد القادر الذي أرسلها في المرمى بقدمه هدفًا ثالثًا قبل أن يتسلم رفيق كابو الكرة في الدقيقة 74 منفردًا بمرمى الإنتاج ليُسجل الهدف الرابع.

وفي الدقيقة 90 حصل الإنتاج الحربي على ركلة جزاء سددها محمد عبد المجيد بنجاح قبل أن يٌقلص مصطفى البدري النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 90+4.