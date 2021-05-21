مران الزمالك.. "جنش" يُشارك كمهاجم.. وجلسة خاصة بين كارتيرون وبنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

واصل فريق الزمالك، مساء اليوم الجمعة، تدريباته الجماعية على ملعبه عبداللطيف أبو رجيلة؛ استعداداً لمباراته المقبلة أمام نظيره المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي مساء يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة دوري WE.

وشهد المران مشاركة محمودعبدالرازق "شيكابالا"؛ حيث أصبح جاهزاً لمباراة المصري بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الخاصة به.

وخضع لاعبو الفريق الذين شاركوا في لقاء طلائع الجيش، لفقرة تدريبات تأهيلية بجانب تدريبات خفيفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون؛ خشية من تعرضهم للاجهاد في ظل تلاحم مباريات الدوري.

وأجرى الجهاز الفني للزمالك، تقسيمة في بداية المران؛ حيث يسعى كارتيرون إلى تجهيز كل اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية.

وشارك في التقسيمة كل اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الفريق أمس أمام طلائع الجيش التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وشهدت التقسيمة مشاركة محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق، كلاعب مهاجم، وحمى العرين الأبيض محمد عواد ومحمد أبو جبل.

وحرص أسامة نبيه، المدرب العام للفريق، وأحمد عبد المقصود، المدرب المساعد، على الاجتماع باللاعبين خلال مران اليوم، لمنحهم بعض التعليمات الفنية.

ومنح الفرنسي باتريس كارتيرون تعليمات لجهازه المعاون بإعداد تقرير مكتوب عن بعض الملاحظات والتعليمات الفنية الخاصة بأدوار اللاعبين في الملعب لتنفيذها في الفترة المقبلة.

وخضع يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية منفردة في صالة الجيمانزيوم اليوم، تحت إشراف الجهاز الطبي في ظل معاناته من الإصابة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة خاصة مع المغربي أشرف بن شرقي؛ حيث طلب منه التركيز في المرحلة المقبلة في ظل قوة المنافسة على بطولة الدوري.

وتحدث كارتيرون مع بن شرقي عن أهمية دوره في الملعب، كونه عنصرًا أساسيًا في حساباته، ويعول عليه الكثير ليكون أحد عوامل الحسم في مباريات الدوري.

وأدى التونسي فرجاني ساسي، تدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم اليوم؛ حيث يخضع لتدريبات تأهيلية في الجيم، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية مع باقي لاعبي الفريق في مران الغد.

وواصل محمود علاء وعبد الله جمعة وحميد أحداد ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء برنامجهم التأهيلي بسبب الإصابات المختلفة.

ويعاني محمود علاء من الإصابة في العضلة الضامة، بينما يعاني عبدالله جمعة من كدمة في الرباط الداخلي للركبة، أما حميد أحداد فيعاني من الإصابة بالتواء في القدم؛ حيث يخضع الثلاثي لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزهم للمباريات المقبلة للفريق.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون على مداعبة محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق، بعد انتهاء التقسيمة التي شارك خلالها كرأس حربة وليس حارس مرمى.

وقام كارتيرون بالتوجه لجنش بعد التقسيمة وتحدث معه قائلا: "هايل دي ماريا" وذلك بعدما صنع جنش عدة تمريرات حاسمة، تشبيها بأنخيل دي ماريا نجم المنتخب الأرجنتيني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وخصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة فنية خاصة بالتسديد على المرمى سواء بالتحرك بالكرة أو من وضع الثبات.

وشارك في هذه الفقرة محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأسامة فيصل وحسين فيصل وسيف جعفر ومحمد عبد السلام ويوسف أسامة نبيه، كما أشرف أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك وأحمد عبد المقصود، المدرب المساعد على هذه الفقرة الفنية.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون السفر إلى الإسكندرية ظهر غدٍ السبت، استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي.

ويبدأ الفريق في التجمع داخل مقر النادي ثم السفر للإسكندرية للدخول في معسكر مغلق قبل مباراة المصري المقرر لها مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.