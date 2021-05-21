فالنسيا يُنافس خيتافي وليفانتي على المغربي زهير فضال - صور Afp

دخل نادي فالنسيا الإسباني في مفاوضات جادة مع المدافع الدولي المغربي “زهير فضال” لضمه خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعدما تألق بصورة مُلفتة مع سبورتينج لشبونة هذا الموسم وقاده للتتويج بلقب الدوري البرتغالي لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات.

وانتقل زهير فضال /31 عامًا/ إلى سبورتينج لشبونة قادمًا من ريال بيتيس الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعد أن شارك في 53 مباراة في الليجا بقميص النادي الأندلسي، بالاضافة إلى 27 مباراة مع آلافيس، و28 مباراة مع ليفانتي.

وسرعان ما حجز زهير فضال مكانًا لنفسه في تشكيلة سبورتينج لشبونة، حيث شارك في 28 مباراة سجل خلالهم هدفين أمام بورتيمونينسي وناسيونال.

وترغب إدارة فالنسيا في إعادة زهير فضال إلى الدوري الإسباني، بحسب ما أكدت صحيفة إل جول ديجيتال الإسبانية ELGolDigital اليوم الجمعة.

لكن سيتوجب على فالنسيا مُنافسة خيتافي وليفانتي للظفر بتوقيع اللاعب الدولي المغربي الذي سبق له تمثيل نادي الفتح الرباطي في 18 مباراة في الفترة من 2012 إلى 2014 قبل الإلتحاق بصفوف بارما الإيطالي الذي أعاره لسيينا وباليرمو.

وينتهي عقد ابن مدينة تطوان مع سبورتينج لشبونة في يونيو 2022، ما سيدفع إدارة سبورتينج لشبونة نحو التفكير في بيعه بأي مبلغ بدلاً من تركه بالمجان مطلع العام المقبل وفق قانون بوسمان للانتقالات.