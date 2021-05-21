ميهوب يحث إدارة الأهلي على ضم مهاجم الرجاء وإعادة أمير سعيود

حث الرئيس السابق للجنة الفنية في النادي الأهلي «علاء ميهوب» إدارة بطل الدوري المصري على ضرورة التفكير بجدية في إعادة لاعب الوسط الجزائري «أمير سعيود» إلى صفوف الفريق بعد الأداء المذهل الذي قدمه هذا الموسم في دوري أبطال أفريقيا والدوري الجزائري، حيث سجل ما مجموعه 15 هدفًا في كلتا البطولتين.

ويرى علاء ميهوب أن حل الأزمة الهجومية التي يُعاني منها الأهلي وارد الحدوث إذا تم التعاقد مع مهاجم الرجاء المغربي «بين مالانجو» خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويعتلي أمير سعيود صدارة هدافي دوري أبطال أفريقيا مع شباب بلوزداد هذا الموسم 2021/2020 برصيد 8 أهداف، متفوقًا بهدفين على مهاجم المريخ السوداني “سيف تيري” الذي ودع من دور المجموعات.

أما الكونجولي بين مالانجو فيتصدر قائمة هدافي نادي الرجاء في الدوري المغربي للمحترفين برصيد 9 أهداف من 17 مباراة، علمًا بأنه قاد فريقه إلى نهائي البطولة العربية للأندية بتسجيل 3 أهداف مؤثرة، أبرزهم هدف التعادل 4/4 أمام الوداد في إياب ثمن النهائي برأسية في الدقيقة 94.

وقال علاء ميهوب في تصريحات خص بها جريدة اليوم السابع المصرية “لماذا لا تُفكر لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح والأعضاء زكريا ناصف وخالد بيبو في متابعة مهاجم الرجاء المغربي بين مالانجو ونجم شباب بلوزداد أمير سعيود؟، خاصةً أمير سعيود فهو ليس بغريب عن الأهلي وسبق له اللعب بين صفوف الفريق من قبل”.

هل يستحق أمير سعيود العودة إلى الأهلي بعد مستواه مع بلوزداد؟

ظهر أمين سعيود للمرة الأولى بين صفوف نادي أهلي دبي (شباب الأهلي دبي حاليًا) في عام 2008، وبعد موسم واحد إلتحق بصفوف النادي الاهلي المصري بتوصية من المدير الفني الأسطورة “مانويل جوزيه”، لكن اللاعب المولود عام 1990 لم ينجح في ترك بصمة مع الفريق لا سيما في وجود الماجيكو محمد أبو تريكة الذي كان يلعب في نفس مركز سعيود.

وخرج أمير سعيود في عدة إعارات من الأهلي إلى أندية العربي الكويتي والإسماعيلي المصري ومولودية الجزائر، ليكتفي بالمشاركة في 10 مباريات مع الأهلي في الدوري المصري دون تسجيل أي هدف.

ولم يستطع اللاعب صاحب الـ 30 عامًا إيجاد نفسه في جميع التجارب التي خاضها مع أندية بيروي البلغاري والصفاقسي التونسي ثم بعد عودته إلى الجزائر مع نادي دفاع تاجنانت عام 2015 ثم خلال ثلاثة مواسم متتالية رفقة اتحاد العاصمة.

لكن كل شيء تغير مع سعيود منذ إلتحاقه بصفوف شباب بلوزداد بمنتصف موسم 2019/2018 فقد لعب ما مجموعه 45 مباراة في البطولة الجزائرية المحترفة مع الفريق، وسجل 15 هدفًا من بينهم 7 أهداف بموسم 2021/2020، فضلاً عن تأثيره الكبير في مسيرة الفريق في دوري أبطال أفريقيا حيث ساعده على بلوغ ربع النهائي لأول مرة في التاريخ.