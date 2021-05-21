شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافس مصر غدًا فى البطولة العربية للصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - من المقرر أن تنطلق غدا السبت، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات، حيث يلتقي منتخب الكويت مع مصر، وموريتانيا أمام البحرين بالمجموعة الأولى.

وتقام منافسات النسخة الخامسة من البطولة على صالة د.حسن مصطفى، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، تحت إشراف الاتحاد العربي لكرة القدم، وانطلقت مساء يوم الخميس.

الجولة الأولى شهدت فوز منتخب مصر على نظيره الموريتاني بنتيجة 8-1، بينما حقق منتخب البحرين انتصارا غاليا أمام الكويت بـ3 أهداف مقابل هدفين.

وبناء على تلك النتائج، اعتلى المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى بـ3 نقاط، متساويا مع نظيره البحريني ومتفوقا بفارق الأهداف، بينما يحل منتخبا الكويت وموريتانيا في المركزين الثالث والرابع تواليا.

وتختتم مباريات المجموعة الأولى يوم 24 مايو المقبل، حيث يلتقي المنتخب المصري مع نظيره البحريني، بينما تجمع المباراة الثانية بين الكويت وموريتانيا.