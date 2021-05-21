شكرا لقرائتكم خبر عن عادل فهيم يعلن موعد البطولة العربية الـ22 لكمال الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصرى والعربي والأفريقي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، أنه تقرر بشكل نهائي موعد إقامة البطولة العربية لكمال الأجسام رقم ٢٢، والثانية للفيزيك، التي ستقام في الشقيقة سوريا وتحديدًا بمدينة اللاذقية خلال الفترة من ٢٦ سبتمبر المقبل حتي ٢٩ من نفس الشهر.

وأضاف «فهيم» انتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر الجزيل للدكتور رفائيل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، على تأكيده حضور فعاليات البطولة العربية لكمال الأجسام والفيزيك بسوريا تقديراً لوطننا العربي الحبيب، ولنؤكد له إننا سعداء بوجوده بيننا وكذلك التأكيد أن لعبة كمال الأجسام تهدف لممارسة الرياضة لحياة صحية وانها تساهم بدرجة كبيره على توطيد أواصر المحبة والصداقة بين الشعوب.

وشدد رئيس الاتحاد العربي لكمال الأجسام أننا لاننسي الدور الكبير والمؤثر لمعالي الوزير السيد فراس هاشم معلا رئيس الاتحاد الرياضى العام بسوريا على استضافة هذا الحدث الرياضي العربي الهام ووضعه تحت رعايته الكريمة تأكيداً منه على رؤيته الثاقبه إلى ما يتحقق من انجازات على ارض وطننا العربى الغالى سوريا.

وانهي الدكتور عادل فهيم تصريحاته الصحفية أن هناك رجال ساهموا بدرجة كبيرة على استضافة سوريا فعاليات البطولة العربية لكمال الأجسام والفيزيك وهم السيد منار هيكل رئيس الاتحاد السوري لبناء الأجسام، والسيد عبداللطيف القاسمي عضو الاتحاد العربي لكمال الأجسام، والذي كان لهم دور مؤثر ومحوري في إسناد سوريا لاستضافة الحدث الرياضي العربي.

يجدر الإشارة أن الفئات المشاركة في كمال الأجسام الأوزان التالية: حتي ٦٥ كجم، حتي ٧٠كجم، حتي ٧٥كجم،حتى ٨٠كجم، حتى ٨٥كجم، حتى ٩٠كجم، حتى ٩٥كجم، حتى ١٠٠كجم، فوق ١٠٠كجم وبالنسبة لأطوال للفيزيك، حتي ١٧٣سم، حتي ١٧٦سم،حتي ١٧٩سم، فوق١٧٩سم ويحصل الفائزون بالمركز الأولى على كأس خاص بجانب كارت احتراف والذي يبلغ عددهم الإجمالي ١٣ كارت احتراف مقدمة من الاتحاد الدولى لكمال الأجسام.