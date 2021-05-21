شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يشيد بدعم محافظ بورسعيد للفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري عن خالص شكر وتقدير مجلس إدارة النادي ومن خلفه أعضاء الجمعية العمومية للقلعة الخضراء ومعهم جماهير المصري العظيمة، للسيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الداعم الأول والوحيد للنادي المصري داخل بورسعيد، على مجهودات سيادته الكبيرة في دعم القلعة الخضراء على كافة المستويات والأصعدة، مشيرًا إلى أن دعم اللواء عادل الغضبان للنادي المصري بصفة عامة وللفريق الأول بصفة خاصة لم يتوقف منذ اللحظة الأولى لتوليه المسؤولية وحتى الآن وهو ما كان له أكبر الأثر في إرساء دعائم الاستقرار داخل القلعة الخضراء، مضيفًا أن حرص سيادته على مساندة النادي المصري بصفة عامة والفريق الأول بصفة خاصة يدفع الجميع داخل النادي لبذل قصارى الجهد لتحقيق طموحات جماهير المصري العظيمة.

كان اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد أشاد عبر الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد بنتائج فريق المصري خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي أدخل السعادة على جماهير المصري مطالبًا الجميع في بورسعيد بالتكاتف خلف القلعة الخضراء والوقوف صفًا واحدًا لاستمرار تحقيق النتائج الإيجابية والمنافسة على كافة البطولات التي يخوضها الفريق.