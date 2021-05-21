شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور يكشف أسماء لجنة الزمالك الجديدة.. وتشكيل الأهلي أمام صن داونز .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن أسماء اللجنة التي ستدير نادي الزمالك، في الفترة المقبلة.

وقال حمادة أنور، في تصريحاته: «سيتم غدًا السبت، الإعلان عن تشكيل لجنة جديدة لإدارة نادي الزمالك، هناك لجنة عليا ستضم اللواء حسين لبيب، رئيسًا ومعه كل من محمد الأتربي وهاني شكري والدكتور ممدوح البلتاجي وهاني بيرزي وعمرو أدهم».

وأضاف: «سيتم تعيين حسين السمري، مدير تنفيذي وعاطف النمر مدير نشاط رياضي وطارق قابيل مدير مالي، ويعقد حاليًا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة معهم قبل الإعلان عن تعيينهم بشكل رسمي».

كما كشف حمادة أنور، عن تشكيل الأهلي أمام صن داونز، في المباراة المقرر إقامتها غدا السبت، ضمن مباريات إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وأكد حمادة أنور، أن الأهلي سيخوض المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد هاني، خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أليو ديانج، خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، حسين الشحات.