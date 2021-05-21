زوجة موسيماني تدعم زوجها ولاعبي الأهلي:"معكم بروحنا استمروا في التحليق"

الشارقة - اميمة ياسر -

وجهة موريا موسيماني زوجة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي رسالة دعم لزوجها وللاعبي الأهلي قبل مواجهة صنداونز والتي ستقام غدا السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا.

ونشرت موريا صورة برفقة أبنائها بقميص الأهلي قائلة:" بما أننا لن نستطيع أن نكون في ملعب المباراة غداً ، فأعلم أننا معكم بروحنا، أنتم تجعلونا فخورين بكم ، إستمروا في التحليق ".

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن الفريق لديه إصرار على تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة صنداونز بدوري أبطال إفريقيا والتأهل لنصف النهائي رغم قوة بطل جنوب إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صنداونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعدما حقق الفوز ذهابا بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وقال موسيماني، في المؤتمر الصحفي للمباراة الذي عقد اليوم قبل المران: "لدينا إصرار وعقيدة للتأهل من هنا في بريتوريا".