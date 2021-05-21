شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. سموحة يهزم الإنتاج الحربى 4 / 2 ويدخل المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سموحة بقيادة أحمد سامى من تحقيق الفوز على نظيره الإنتاج الحربى بنتيجة 4 / 2 خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأحرز رباعية سموحة كل من السودانى أطهر الطاهر في الدقيقة 33 بينما أحرز أحمد عبد القادر هدفين بالدقيقة 57 و 70 على التوالي وأختتم التونسى رفيق كابو الرباعية بهدف في الدقيقة 74 بينما جاء هدفي الإنتاج الحربى عن طريق محمد عبد المجيد من علامة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء و فى الدقيقة 90+3 أحرز مصطفي البدري الهدف الثاني للإنتاج.

وبهذة النتيجة يحتل سموحة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة والدخول فى المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 14 لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

فيما يقبع الإنتاج الحربى في المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعد أن خاض 22 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع بيراميدز.

وسبق أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة تشكيل فريقه الذي يخوض المباراة ويتكون من: الهاني سليمان في حراسة المرمى وأطهر الطاهر ورجب نبيل ومحمود البدري وشريف رضا في الدفاع، وأحمد حمص ومحمد كناريا ومحمد نادي في الوسط ومصطفى فتحي وأحمد عبد القادر وعبد الكبير الوادي في الهجوم.

بينما أعلن أحمد كشري تشكيل الإنتاج الحربي في مباراة سموحة والمكون من أحمد بوسكا في حراسة المرمى وأحمد علي ومحمد الشبيني ومعاذ الحناوي وإسلام جابر في الدفاع وعلي فتحي وابراهيم عبد الخالق وعبد الرحمن اللمبي ومحمد رمضان في الوسط وعبد الرحمن شيكا ومصطفى البدري في الهجوم.