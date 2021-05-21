شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن رقم قياسي لم يتحقق أمام صن داونز من قبل بالمواجهة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة فاصلة وحاسمة عندما يلتقي صن داونز في الثالثة عصر السبت على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة لن تكون سهلة على النسور الحمر مع المنافسة الشرسة المتوقع أن تواجهه من بطل جنوب إفريقيا، بعدما خسر موقعة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين.

والتقى الأهلي مع صن داونز 9 مرات من قبل الأولى ويستعد لخوض المواجهة العاشرة في موقعة لوكاس موريبي عصر السبت، ويرغب خلالها في تحقيق رقم قياسي لم يتحقق وهو الفوز على بطل جنوب إفريقيا على أرضه ووسط جماهيره، رغم أن المواجهة صعبة، ولكنها لن تثني لاعبي الأهلي عن السعي قدما لكتابة تاريخ جديد في مواجهاتهم مع برازيل إفريقيا، حيث أن كل المواجهات التي خضاها على أرض صن داونز انتهت بالتعادل أو الخسارة ولم يحقق الفوز على ملعب لوكاس موريبي.

وطالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبيه بضرورة التركيز على إحراز خارج أرضه لأن هز شباك صن داونز يمكن الأهلي بنسبة كبيرة من خطف بطاقة الصعود إلى نصف نهائي دوري الأبطال، مع ضرورة الحفاظ على نظافة شباك محمد الشناوي في موقعة لوكاس موريبي.

وكانت أولى مباراة جمعت بين الأهلى وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2001 وتعادل في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بهدف لكل فريق قبل أن يفوز فى لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثه أهداف دون رد ليتوج باللقب الأفريقي للمرة الثالثة في تاريخه.

والتقى الأهلي مرة أخرى مع صن دوانز مرة أخرى في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2007 ونجح الأهلى فى التعادل في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بهدف لكل منهما قبل أن يفوز فى لقاء الإياب بالقاهرة بهدفين دون رد ليصعد إلى دور المجموعات في نسخة دوري أبطال أفريقيا للعام 2007 البطولة التى خسرها الأهلى فى المباراة النهائية أمام فريق النجم الساحلي التونسي بنتيجة 1/3 بمجموع المباراتين.

وتجدد لقاء الأهلى وصن داونز في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا عام 2019 واكتسح الفريق الجنوب أفريقي المارد الأحمر في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بخماسية نظيفة قبل أن يفوز الأهلى فى لقاء الإياب بالقاهرة بهدف دون رد ليصعد صن داونز إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2019 لكنه خسر أمام فريق الوداد المغربي الذي خسر نهائي ذلك العام أمام الترجى التونسي الذى حصد اللقب الأفريقي للمرة الثانية على التوالي والرابعة فى تاريخه عام 2019.

واجه الأهلى صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا فى العام الماضى 2020 وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بالقاهرة ثم تعادل في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بهدف لكل فريق ليصعد الى الدور نصف النهائي بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجه 1/3 فى البطولة التى توج بها الشياطين الحمر للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الزمالك فى النهائى بهدفين مقابل هدف.

وأخيرا فاز الأهلى على صن داونز بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين بذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للعام الحالي 2021، ليصل إجمالي مواجهات الفريقين إلى فوز الأهلي في 5 مواجهات و3 تعادلات وهزيمة وحيدة وتكاد تكون الهزيمة الأكبر في تاريخ مواجهات الأهلي بالبطولات الإفريقية.