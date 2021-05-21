شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض أولى تدريباته فى نيجيريا استعدادا لأنيمبا وإصابة دونجا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في مدينة آبا النيجيرية مساء اليوم، استعدادا لمواجهة أنيمبا في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث ويحل بيراميدز ضيفا على أنيمبا النيجيري في الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد أنيمبا الدولي بمدينة أبا في إطار إياب ربع النهائي، بعد الفوز في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وخاض بيراميدز مرانه على ملعب أنيمبا الذي تقام عليه المباراة حيث تنص اللائحة على خوض الضيف لتدريبين بملعب المباراة إذا كانت الأرضية من النجيل الصناعي على أن يختتم تدريباته غدا على نفس الملعب.

وجاء المران قويا للغاية اشتمل على وحدات بدنية وفنية وفقرات خاصة بالمدافعين والمهاجمين، وتقسيمة بعرض الملعب شهدت تألق جميع اللاعبين وسط روح معنوية عالية ورغبة في تكرار الفوز على أنيمبا مجددا.

وشهد المران تعرض نبيل عماد دونجا لاعب الوسط لإصابة بالتواء في الكاحل ولكنه عاد لمواصلة التدريب مجددا حتى نهايته بعد اطمئنان الجهاز الطبي على حالته وشعور اللاعب بالتحسن.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من تونس بقيادة الحكم صادق السلمي حكما للساحة، ويعاونه خليل حساني المساعد الأول، وأيمن إسماعيل المساعد الثاني، وهيثم قيراط الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أمير عثمان محمد من السودان، ويراقب الحكام لاتري داوسن من توجو، والمنسق العام ألكسندر أسانتي من غانا، والمنسق الإعلامي أديمولا أديبكولا من نيجيريا، والمنسق الأمني جوليوس بين من غانا. وحقق بيراميدز فوزا كاسحا على حساب مضيفه نادي إنيمبا بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، التى أقيمت الأحد الماضى.

احمد فتحى فى المران



اصابة دونجا



الدكتور مصطفى المنيرى ومحمد طاهر الإدارى



تدريب بيراميدز



تدريب حراس بيراميدز



جزء من مران بيراميدز فى نيجيريا



خالد عبد الله وتدريب احمد الشناوى



دودو الجباس



دونجا بعد الاصابة



رمضان صبحى



شريف اكرامى فى مران بيراميدز



عبد الله بكرى



على جبر



لاعبى بيراميدز فى التدريب



محمود فتح الله يشارك فى المران



مران بيراميدز فى نيجيريا