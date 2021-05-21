شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "الراب الزملكاوى" برعاية شيكابالا وأداء بن شرقى داخل غرفة الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، واللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعبي نادي الزمالك، وهما يؤديان رقصة داخل غرفة تغير الملابس بالقلعة البيضاء، بعد انتهاء تدريبات اليوم استعداد لمواجهة نادي المصري يوم الاثنين المقبل.

ونشر زيزو، مقطع فيديو يوثق رقصة المغربي بن شرقي وشيكابالا داخل غرفة الملابس، عبر الاستوري الشخصى بحسابه عبر انستجرام، ليكشف اللاعب المغربي عن مهاراته في الرقص بجانب مهاراته الرياضية بجوار شيكا.



أشرف بن شرقي وشيكابالا



رقصة أشرف بن شرقي وشيكابالا

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، جلسة خاصة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق، وطلب المدير الفني من الدولي المغربي التركيز في المرحلة المقبلة في ظل قوة المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحدث كارتيرون مع بن شرقي عن أهمية دوره في الملعب كونه عنصرًا أساسيًا في حساباته، ويعول عليه الكثير ليكون أحد عوامل الحسم في مباريات الدوري.

ويقدم بن شرقي مستويات متميزة مع الزمالك، إذ يعتلي صدارة هدافي مسابقة الدوري برصيد 11 هدفا بالتساوي مع أحمد ياسر مهاجم سيراميكا كليوباترا.